El hígado graso casi duplica el riesgo de infarto, según alertan los expertos

Un estudio del Instituto Cardiovascular Mass General Brigham revela que quienes padecen esteatosis hepática acumulan más placa coronaria peligrosa y tienen un 69% más de probabilidades de sufrir un evento cardiovascular grave.

Una de cada cuatro personas en España tiene hígado graso sin saberlo. La esteatosis hepática es una enfermedad silenciosa que rara vez da síntomas hasta fases avanzadas, pero sus consecuencias van mucho más allá del hígado.

Una investigación publicada en la revista "Clinical Gastroenterology and Hepatology" acaba de confirmar lo que la medicina cardiovascular llevaba tiempo sospechando: las personas con hígado graso presentan un 24% más de placa coronaria no calcificada —la más blanda, la más propensa a romperse y provocar un coágulo— y casi el doble de probabilidades de sufrir un infarto, una muerte cardíaca o una hospitalización por angina que quienes no padecen esta enfermedad hepática.

Una placa más peligrosa

El estudio analizó a 3.637 pacientes evaluados por dolor torácico en el marco del ensayo clínico "Promise". Mediante tomografías computarizadas cardíacas, los investigadores midieron el volumen y la composición de la placa coronaria y evaluaron simultáneamente la presencia de esteatosis hepática. Poco más del 25% de los participantes la presentaban.

Los resultados mostraron que ese grupo acumulaba, además del mayor volumen de placa no calcificada, un 15% más de carga total de placa. Durante un seguimiento medio de 25 meses, el 4,1% de los pacientes con hígado graso sufrió un evento cardiovascular grave, frente al 2,5% de quienes no lo tenían. Y lo relevante es que esa asociación se mantuvo incluso después de ajustar el análisis por otros factores de riesgo cardiovascular clásicos como la obesidad, la diabetes o la hipertensión.

Para el doctor Jan Brendel, autor principal del estudio, el mensaje es claro: "La enfermedad del hígado graso no es solo una afección hepática, sino también un importante indicador de riesgo de enfermedad cardíaca". Brendel añade que la esteatosis puede detectarse mediante tomografías cardíacas de rutina, lo que abre la puerta a intervenciones preventivas más tempranas en pacientes que hoy no estarían en el radar de la cardiología.

Prevención e implicaciones clínicas

Los hallazgos tienen implicaciones directas en la práctica médica. Si la placa no calcificada explica el 11% del incremento de riesgo cardiovascular asociado al hígado graso, los investigadores plantean que tratar esa placa de forma agresiva podría reducir ese riesgo de manera significativa.

En ese sentido, el estudio señala que futuras investigaciones deberían examinar si terapias como las estatinas de alta intensidad o los agonistas del receptor GLP-1 —fármacos que han ganado protagonismo en los últimos años por su eficacia en obesidad y diabetes— son capaces de reducir la carga de placa peligrosa en pacientes con esteatosis.

La prevalencia del hígado graso convierte estos hallazgos en un asunto de salud pública de primer orden. Se estima que entre el 30 y el 40% de los adultos estadounidenses padecen esteatosis hepática, una cifra que en España ronda el 25% según la Asociación Española para el Estudio del Hígado. Con esos números, identificar a los pacientes en mayor riesgo cardiovascular a través de una prueba de imagen ya existente no es solo una oportunidad clínica: es una necesidad.