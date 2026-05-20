Hallazgo histórico: descubren un remedio natural para superar la adicción a la cocaína

Es una de las drogas más adictivas. Su consumo recorre habitualmente hospitales, universidades, bufetes de abogados... cada rincón de nuestra sociedad. Y es que el 2023 es el año en el que se ha producido un récord mundial de consumo de cocaína, lo que supone un desafío crítico para la salud pública mundial, debido a la alta adicción que genera y la falta de tratamientos farmacológicos efectivos aprobados hasta la fecha.

Un estudio pionero con un remedio natural ha sorprendido a propios y extraños y ha arrojado algo de luz al final del túnel. Se trata de un ensayo colaborativo entre científicos de Gran Bretaña, Estados Unidos y Suecia que ha reportado avances prometedores en este campo. Publicado recientemente en JAMA Network Open, la investigación evaluó el uso de psilocibina, el componente psicodélico presente en hongos alucinógenos, como posible tratamiento para este terrible trastorno.

El ensayo clínico, realizado con 40 adultos consumidores habituales de cocaína, consistió en administrar sesiones de psicoterapia combinadas con una dosis única de 25 mg de psilocibina por cada 70 kg de peso corporal, comparándose con un grupo control que recibió un placebo activo. Los resultados evidenciaron que, a los 180 días posteriores al tratamiento, el 30 % de los participantes bajo psilocibina logró una abstinencia completa de cocaína, porcentaje inexistente en el grupo placebo. Además, aquellos que continuaron consumiendo lo hicieron con menor frecuencia. Estos hallazgos marcan un avance significativo, destacando el potencial de la psilocibina como un tratamiento innovador para el trastorno por consumo de cocaína. "Estos hallazgos sugieren que la psilocibina se perfila como un tratamiento novedoso para el trastorno por consumo de cocaína", dicen los autores.

Expertos independientes, como Stephen Ross de la Universidad de Nueva York y Kathleen Brady de la Universidad Médica de Carolina del Sur, han calificado los resultados como "extraordinarios y con un efecto sustancial", aunque enfatizan la necesidad de replicar estos hallazgos en estudios más amplios y multicéntricos para consolidar su eficacia y seguridad. Este descubrimiento llega en un momento totalmente clave y es que, como decíamos al principio del artículo, el consumo mundial de cocaína alcanzó niveles récord en 2023, afectando a millones de personas y elevando las tasas de dependencia y sobredosis. Ante este devastador panorama, la psilocibina representa una increíble esperanza para terminar con la adicción al perico, una epidemia silenciosa que no para de crecer.