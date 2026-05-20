Los hábitos vendidos como autocuidado que la ciencia desmiente: desde el 'scroll' hasta la positividad tóxica

Vivimos en una cultura que ha convertido el autocuidado en un concepto omnipresente. Sin embargo, no todo lo que promete bienestar inmediato resulta beneficioso a largo plazo. La ciencia desmonta siete hábitos muy extendidos que, lejos de ayudar, pueden empeorar el estado físico y emocional de quienes los practican.

Uno de los más comunes es intentar recuperar el sueño perdido durmiendo hasta mediodía los fines de semana. La Escuela de Medicina de Harvard advierte de que el sueño no funciona como una cuenta bancaria; la privación acumulada afecta al rendimiento cognitivo, al estado de ánimo y al metabolismo, y la única estrategia eficaz es mantener horarios regulares. Dormir más un sábado alivia parcialmente el cansancio, pero no elimina los efectos de una semana de descanso insuficiente.

Otro hábito cuestionado es el uso del móvil para desconectar. Aunque recurrir a redes sociales como TikTok o Instagram parece un descanso, investigadores de la Asociación Estadounidense de Psicología han constatado que el scroll continuo mantiene al cerebro en alerta constante y se asocia con mayor sobrecarga mental y peores niveles de bienestar psicológico.

El aislamiento y la rumiación, trampas emocionales

En momentos de tristeza o ansiedad, es habitual querer desaparecer. Pero investigaciones de la Universidad de Chicago demuestran que la soledad prolongada activa regiones cerebrales similares a las implicadas en el dolor físico, agravando el malestar emocional. Del mismo modo, desahogarse repetidamente con la misma persona sin avanzar hacia soluciones puede convertirse en rumiación, un patrón que la Asociación Estadounidense de Psicología vincula directamente con el aumento del estrés y la ansiedad.

A estos se suman otros hábitos igualmente extendidos: comer dulce para calmar la ansiedad, cuyo efecto placentero dura apenas unos minutos antes de provocar una caída brusca de glucosa que aumenta la irritabilidad y la fatiga, según la Mayo Clinic, mantenerse ocupado constantemente para no pensar, una estrategia conocida en psicología como evitación experiencial y asociada a mayores niveles de ansiedad a largo plazo; y la llamada positividad tóxica.

Aceptar las emociones, clave del bienestar real

Este último punto merece especial atención. Frases como "todo pasa por algo" o "lo importante es estar bien" pueden invalidar emociones completamente normales. La Universidad de Stanford ha demostrado que suprimir emociones negativas suele intensificarlas, mientras que aceptarlas con naturalidad contribuye a reducir su impacto.

El autocuidado real no siempre resulta cómodo ni produce alivio inmediato. Construir hábitos sostenibles, permitir que las emociones existan y buscar soluciones en lugar de parches emocionales temporales es, según la ciencia, el camino más eficaz para cuidar la salud física y mental.