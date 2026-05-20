Ni es una vitamina nueva ni un invento de laboratorio. Este potente antioxidante, presente en alimentos tan comunes como la cebolla o la manzana, se ha convertido en el centro de las miradas científicas por su capacidad para frenar el envejecimiento celular y combatir las alergias.

En la búsqueda constante del 'superalimento' definitivo, a menudo pasamos por alto tesoros nutricionales que llevan siglos en nuestra dieta. Uno de ellos es la quercetina, un compuesto perteneciente a la familia de los flavonoides que no solo aporta color a las frutas y verduras, sino que actúa como una auténtica armadura biológica para nuestro organismo.

A nivel químico, la quercetina es un pigmento vegetal. Sin embargo, su importancia para la salud reside en su extraordinaria capacidad antioxidante. Su función principal es neutralizar los radicales libres, esas moléculas inestables que dañan nuestras células y aceleran el envejecimiento y la aparición de enfermedades crónicas.

Los tres pilares de su éxito

La ciencia reciente ha puesto el foco en tres frentes donde este compuesto destaca sobre los demás. Por un lado es un gran aliado para los alérgicos. A diferencia de los fármacos convencionales que pueden causar somnolencia, la quercetina estabiliza las células que liberan histamina, lo que la convierte en una aliada estratégica para quienes sufren de alergias estacionales o asma.

No es menos interesante su función como protectora del corazón. Cada vez son más los estudios que sugieren que el consumo regular de la quercetina ayuda a reducir la presión arterial, lo que la convierte, gracias a su acción relajante, en un aliado para la prevención de la acumulación de placa en las arterias.

Por último, investigaciones recientes han estudiado su papel como "vehículo" para ayudar a que minerales como el zinc entren más fácilmente en las células, dificultando la replicación de ciertos virus.

La clave, su absorción

Uno de los retos de la quercetina es que el cuerpo no siempre la absorbe con facilidad. Los expertos sugieren consumirla junto a grasas saludables (como aceite de oliva o aguacate) o combinarla con vitamina C para multiplicar su biodisponibilidad.

Si queremos garantizar la entrada de este nutriente que se descubre como un gran aliado para la salud integral de nuestros organismos debemos acudir a suplementos que cuenten con tecnología liposomal que garanticen la llegada de la quercetina hasta la membrana celular. Una de las pocas que podemos encontrar en el mercado es Vitanano Quercetin de MundoNatural. Se trata de un complemento alimenticio a base de quercetina (liposomada) y fosfatidilcolina que garantiza la absorción del cien por cien de la cápsula.

Sus características y modo de uso se pueden consultar en la web parafarmaciamundonatural.es