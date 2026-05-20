Sanidad amplía el cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años

La Comisión de Salud Pública ha dado luz verde a una modificación en la estrategia de prevención oncológica del Sistema Nacional de Salud (SNS). A partir de ahora, la población diana para la detección precoz de tumores mamarios se extenderá, abarcando una franja más amplia. De este modo, el programa incluirá a pacientes desde los 45 hasta los 74 años, modificando el umbral anterior que se situaba entre los 50 y los 69 años.

La aplicación de esta directriz no será inmediata en todo el territorio nacional, sino que tendrá un carácter gradual. Según ha detallado el Ministerio de Sanidad, departamento que dirige Mónica García, las comunidades autónomas dispondrán de un plazo máximo de seis años para garantizar una cobertura cercana a la totalidad de los nuevos grupos demográficos incorporados a la cartera común de servicios. La pauta clínica, no obstante, se mantiene inalterada: se realizará una prueba radiológica cada dos años a las personas incluidas en esta franja.

Aprobamos la ampliación del cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años. pic.twitter.com/47KTansq0W — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 20, 2026

El coste de la ampliación

En términos económicos, el Ejecutivo ha calculado que el impacto presupuestario rondará los 534 millones de euros durante el periodo comprendido entre 2025 y 2029. Sin embargo, las autoridades sanitarias matizan que el desembolso final podría ser inferior. Esta rebaja en la previsión de gasto se debe a que varias regiones ya han comenzado a asumir la realización de estas pruebas con fondos propios y de manera anticipada.

La decisión adoptada por el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos responde a las directrices fijadas tanto por la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS) como por el Consejo de la Unión Europea. A ello se suma la evidencia clínica acumulada en los últimos ejercicios, que refleja una preocupante incidencia en edades tempranas. De hecho, las estadísticas oficiales señalan que cerca del 10 % de los diagnósticos en España se producen en pacientes menores de medio siglo de vida.

Asimismo, la medida consolida el trabajo previo realizado por diferentes sistemas de salud autonómicos. Regiones como Navarra, Castilla y León, La Rioja y Castilla-La Mancha ya habían implementado las revisiones en la franja de 45 a 49 años, mientras que Galicia fue pionera en extender la vigilancia médica a las personas de hasta 74 años. Estas iniciativas autonómicas han servido de banco de pruebas para demostrar la eficacia de la ampliación de esta cobertura médica.

Los datos aportados por estos Gobiernos regionales confirman los beneficios de intervenir antes e interrumpir la vigilancia más tarde. En las pacientes más jóvenes, la anticipación contribuye decisivamente a reducir la mortalidad al localizar lesiones en estadios iniciales. La estadística navarra, por ejemplo, muestra una tasa de detección del 4,20 % en este segmento, cifras comparables a las registradas a partir de la cincuentena. Por su parte, la sanidad gallega ha reportado un porcentaje de hallazgos del 8,7 % en las de mayor edad, superando los índices de la cohorte que abarca de los 65 a los 69 años.