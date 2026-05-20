Un médico alerta del aumento de infartos en jóvenes: "Uno de cada cinco pacientes tiene menos de 40 años"

El incremento de infartos de miocardio en personas jóvenes está preocupando a la comunidad médica. Cada vez más pacientes de entre 25 y 40 años acuden a consulta por patologías que tradicionalmente se asociaban a edades más avanzadas.

El fenómeno ha sido analizado por el cardiólogo Juan José Portero en el programa En casa de Herrero, quien ha confirmado que esta tendencia se ha intensificado en la última década.

Durante la entrevista, el doctor Portero ha advertido del aumento de casos en población joven: "En los últimos 10 años, yo diría que de 5 infartos que tratamos, al menos uno es en menor de 40 años, con lo cual supone un incremento importante de las cifras con lo que trabajamos a día de hoy".

El especialista ha subrayado que este cambio supone una carga creciente en la práctica clínica diaria, donde los casos en treintañeros ya no son excepcionales.

El papel de los hábitos de vida

Preguntado por las causas de este aumento, Portero ha apuntado a un conjunto de factores, aunque insiste en el peso de los hábitos cotidianos: "Probablemente sea un un conjunto de varias causas, pero es verdad que el principal desencadenante siguen siendo los hábitos de vida, y cada vez esto lo vemos en el día a día somos más sedentarios".

"Esto se ve simplemente en el trabajo Utilizamos el ascensor en el día a día, si podemos. Eso junto al tabaco, que sigue siendo a día de hoy el principal factor de riesgo. Al final es un conjunto de malos hábitos, fundamentalmente", ha añadido el doctor.

En resumen, el cardiólogo ha señalado especialmente el sedentarismo, el consumo de tabaco y la falta de actividad física como factores determinantes.

Prevención

En relación con la prevención, el especialista destaca la importancia de la dieta y los hábitos saludables: "Lo fundamental es tener unos buenos hábitos, una buena alimentación, esta dieta mediterránea de la que presumimos por todo el mundo y que pues a día de hoy cada vez la vemos menos, no estos ultra procesados que consumimos muchas veces".

En este sentido, Portero ha advertido de que la inflamación que forman los malos habítos –como la alimentación– está relacionada con la aterosclerosis, que puede derivar en infartos a edades tempranas.

Una tendencia general en aumento en Europa

El contexto sanitario refleja una preocupación más amplia. La Sociedad Española de Cardiología ha señalado que un porcentaje significativo de jóvenes presenta múltiples factores de riesgo cardiovascular.

Además, estudios publicados en revistas como el American Journal of Medicine indican que los menores de 40 años que sufren un infarto pueden presentar un riesgo de mortalidad similar al de pacientes de mayor edad en un segundo evento.

En paralelo, otros especialistas como José Abellán han señalado que en la práctica clínica actual "cada semana" se atienden casos de infarto en personas de la treintena.

El mensaje de los cardiólogos es claro: la juventud no protege frente al infarto. El cambio de estilo de vida en las últimas décadas está provocando un aumento de casos en edades cada vez más tempranas, lo que plantea un desafío sanitario creciente tanto en prevención como en diagnóstico precoz.