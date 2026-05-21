Alerta sanitaria en España por estos lotes de aceitunas

Las autoridades sanitarias europeas han emitido una alerta alimentaria por la presencia de Escherichia coli verotoxigénica en lotes de aceitunas verdes procedentes de España. La detección se produjo en Polonia, donde los servicios de control alimentario identificaron la contaminación en productos ya distribuidos dentro de su red comercial.

La notificación fue trasladada posteriormente al Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (Rasff), encargado de coordinar la comunicación entre los países europeos ante posibles riesgos alimentarios, con el número de referencia 2026.4385.

Según la información difundida por el Rasff, los lotes afectados fueron distribuidos tanto en Polonia como en España. Las autoridades españolas deben comunicar ahora a los organismos europeos las medidas adoptadas para localizar el producto y evitar que continúe su comercialización.

La red europea ha clasificado el incidente como un caso de "riesgo potencial" debido a la presencia de la bacteria en un alimento destinado al consumo humano. El sistema Rasff permite compartir información entre los distintos países de la Unión Europea de forma rápida cuando se detectan alimentos que pueden representar un riesgo para la salud pública.

La comunicación se realiza a través de una plataforma informática que conecta a los puntos de contacto nacionales, comunidades autónomas, puestos de control fronterizos y organismos competentes.

Qué es la E. coli verotoxigénica

El Instituto de Salud Carlos III explica que la E. coli productora de toxinas Shiga o verotoxinas (STEC/VTEC) engloba distintas cepas patógenas de la bacteria Escherichia coli capaces de generar toxinas que pueden provocar enfermedades intestinales y otras complicaciones graves en humanos.

Según esta institución, existen cerca de 200 serotipos distintos de E. coli productora de toxina Shiga y más de un centenar se han relacionado con enfermedades humanas.

La infección puede provocar síntomas gastrointestinales de distinta gravedad y, en algunos casos, derivar en complicaciones sistémicas. El periodo de incubación suele situarse entre tres y ocho días desde la exposición a la bacteria.

La principal vía de transmisión de esta bacteria se produce a través del consumo de alimentos o agua contaminados. También puede darse el contagio entre personas que mantienen contacto estrecho.