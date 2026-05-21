El motor oculto de los atletas de élite que tú también puedes usar

En los últimos años hemos vivido una auténtica revolución en materia de nutrición de precisión en el deporte de élite en general y en el fútbol en particular. Una buena estrategia de nutrición y suplementación puede marcar la diferencia en materia de rendimiento y prevención de lesiones.

El fútbol moderno, con calendarios interminables y competiciones cada vez más exigentes, exige una sincronización perfecta entre entrenamiento, descanso y nutrición. En este último pilar, las vitaminas juegan un rol silencioso pero determinante.

Las vitaminas, escudo y motor de los futbolistas

Lo primero que tenemos que saber es que hay dos tipos de vitaminas, hidrosolubles (solubles en agua, como la C y el grupo B) y liposolubles (solubles en grasa, como la A y la D). Es importante conocer este matiz porque determina cómo son absorbidas por nuestro organismo.

Independientemente de su forma, ambos tipos de vitaminas son fundamentales para el rendimiento del futbolista al ser las responsables de liberar la energía de los carbohidratos, producen proteínas que transportan el oxígeno a las áreas demandantes y funciona como reparadoras de huesos y músculos previniendo el estrés oxidativo.

Vitaminas del grupo B, energía y prevención

De este grupo de Vitaminas tenemos que destacar la Vitamina B12 y la Vitamina B6. La primera de ellas es crucial para transformar las proteínas, grasas e hidratos de carbono en combustible directo. Además, previene la anemia al intervenir en la creación de glóbulos rojos y el ADN. Su déficit provoca fatiga extrema, y al encontrarse en productos de origen animal, resulta indispensable suplementarla en futbolistas con dietas vegetarianas o veganas.

En cuanto a la Vitamina B6 es fundamental en el metabolismo de las proteínas y por tanto, ayuda a desarrollar los músculos. Al aumentar la biodisponibilidad del magnesio, previene los dolorosos espasmos musculares durante los partidos. También ayuda a mitigar la ansiedad previa a la competencia y colabora en la producción de fosfato de creatina.

Vitamina C: Inmunidad y tejidos

Más allá de defender al cuerpo contra enfermedades, esta vitamina es clave en la síntesis de colágeno y cortisol. Su poder antioxidante elimina los radicales libres que dañan las células tras el esfuerzo físico. Se obtiene fácilmente de cítricos como el kiwis pero también el brócoli o los pimientos.

Para facilitar la suplementación, MundoNatural ha diseñado Enervital Multivitamin que no sólo incluye las dos Vitaminas del grupo B mencionadas si no que además, se completa con la vitamina C y magnesio, convirtiéndoles en uno de los suplementos más completos y mejor diseñados del mercado.

Todo con una tecnología liposoluble que garantiza la absorción a nivel celular

Vitamina D: Huesos fuertes y potencia muscular

Su presencia reduce la inflamación y el dolor muscular, aumentando la fuerza y el rendimiento físico. La falta de esta vitamina es un problema global común en invierno o en países con pocas horas de sol, que es su principal fuente de activación. Para que nuestra inversión se note debemos buscar tecnología liposomal que garantice la llegada del nutriente en cuestión a la célula. VitaD3 de MundoNatural cumple con estas exigencias de absorción y rendimiento celular.

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