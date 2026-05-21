"La cabeza de la ministra está en otro sitio": el sindicato Amyts destapa el bloqueo de Sanidad

La secretaria general del Sindicato Médico Amyts, Ángela Hernández, ha denunciado en Es Noticia con Juan Pablo Polvorinos la parálisis absoluta en la que se encuentran las negociaciones con el Ministerio de Sanidad para resolver la huelga estatal de facultativos, la más prolongada de la historia a nivel nacional.

La interlocución entre el comité de huelga y el departamento que dirige Mónica García permanece completamente rota desde las semanas previas al inicio de la campaña electoral madrileña, una situación de bloqueo que los profesionales vinculan de forma directa con las aspiraciones políticas personales de la ministra.



El abandono de las negociaciones

La dirección del Sindicato Médico Amyts vincula temporalmente el cese de los contactos institucionales con el calendario electoral de la titular de Sanidad. "Desde la última reunión que hubo antes de la semana de abril, que fue anterior a su anuncio de que iba a aspirar por tercera vez a la presidencia de la Comunidad de Madrid, no ha vuelto a haber ninguna reunión", ha confirmado Ángela Hernández. La portavoz sindical ha censurado que el Ministerio de Sanidad mantenga los canales cerrados tanto a nivel estatal como autonómico, a pesar de que la potestad legal para convocar los encuentros técnicos corresponde en exclusiva a la Administración.

El conflicto laboral se ha enconado tras la firma el pasado mes de enero de un anteproyecto de reforma del Estatuto Marco entre el Ministerio y los sindicatos de clase UGT, Comisiones Operas, CSIF y el sindicato de enfermería Satse. El texto definitivo ha excluido a las organizaciones médicas mayoritarias y mantiene condiciones que el sector califica de discriminatorias para los facultativos. Desde Amyts defienden que la especificidad de su labor asistencial y la falta estructural de personal médico impiden la aplicación de plantillas de turnos genéricas, motivo por el cual exigen una mesa de negociación propia y diferenciada del resto de categorías profesionales.

Exigencia de cese inmediato

Ante lo que consideran una desatención de las funciones esenciales del cargo, el Comité de Huelga Ampliado —integrado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, el Sindicato Médico Andaluz, el Sindicato Médico de Euskadi, Omega y Amyts— ha ratificado la petición de dimisión de la ministra formulada originalmente en el mes de abril. "Ella misma ha mostrado que su cabeza está en otro sitio. Es decir, una campaña electoral a una comunidad como la de Madrid es de suficiente complejidad como para saber que se va a estar dedicando a ello", ha subrayado Ángela Hernández, quien ha reclamado la designación de un perfil al frente del ministerio que posea un carácter estrictamente técnico.

La prolongación indefinida de los paros médicos está generando un deterioro progresivo en la atención que sufren directamente los pacientes a través del incremento de las listas de espera quirúrgicas y de especialistas. Los representantes de los facultativos han solicitado de manera formal la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar necesaria la concurrencia de múltiples ministerios del Ejecutivo y la apertura de conversaciones con la oposición para armar un gran pacto sanitario nacional capaz de dar respuesta a las patologías más frecuentes.

Defensa del modelo mixto

El sindicato médico ha cuestionado con dureza la línea discursiva del Ministerio de Sanidad respecto a la sanidad de gestión indirecta. "A la ministra le pierde la ideología partidista; para nosotros no hay medicina buena y mala por ser pública o privada", ha manifestado la secretaria general de Amyts, incidiendo en que la colaboración público-privada es una realidad histórica en el Sistema Nacional de Salud que cuenta con el precedente estructural de las mutualidades administrativas.

La organización sectorial apunta que la gestión de recursos humanos de las administraciones públicas se encuentra rezagada frente a los modelos de optimización del sector empresarial privado. Las críticas de los facultativos se centran en la incapacidad actual de los gobiernos autonómicos y estatales para supervisar de forma rigurosa los contratos y garantizar la equidad asistencial entre territorios, rechazando los intentos de reversión a la gestión directa pura por criterios estrictamente políticos y reclamando mayores niveles de transparencia y control de los conflictos de interés.