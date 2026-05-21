Un ginecólogo alerta en esRadio del aumento de ITS en mayores de 65 años: "Mantienen una vida sexual más activa"

El ginecólogo Luis Soto Rabadán, especialista en infecciones de transmisión sexual en la Clínica Cubillo de Madrid, ha analizado este jueves en esRadio el aumento de las ITS entre personas mayores y ha advertido de que los sistemas de prevención siguen centrados principalmente en la población joven. Durante su conversación con Luis Herrero, el médico ha defendido la necesidad de adaptar la estrategia de salud pública a una realidad en la que cada vez más personas de más de 65 años mantienen una vida sexual activa.

Aunque ha reconocido que existe un incremento de diagnósticos, Soto Rabadán ha pedido interpretar los datos con pinzas y ha explicado que parte del aumento responde también a una mejora de los sistemas de detección y a una mayor concienciación social.

"Hoy día tenemos muy buen sistema de cribado, estructuras muy bien montadas y además la gente es muchísimo más consciente del problema y acude muchísimo más a los sistemas de cribado", ha señalado durante la entrevista.

Más diagnósticos y mayor conciencia sanitaria

El especialista ha explicado que el incremento de infecciones de transmisión sexual no puede atribuirse únicamente a un aumento real de contagios, sino también a una combinación de factores relacionados con la prevención y el diagnóstico.

Según ha indicado, actualmente existen más recursos para detectar este tipo de infecciones y una mayor disposición de los pacientes a someterse a controles médicos. "Eso no quita que en realidad también haya más transmisión real y fallos de prevención", ha precisado.

Durante la conversación, Luis Herrero ha mencionado el concepto de sexalescencia, utilizado para describir una etapa en la que las personas mayores mantienen una vida sexual más activa que generaciones anteriores.

El cambio en la vida sexual de los mayores

Soto Rabadán ha explicado que la evolución de los tratamientos médicos y el envejecimiento activo han modificado notablemente la vida sexual de las personas mayores.

En el caso de las mujeres, ha señalado que hace años la menopausia suponía en muchos casos el abandono de la actividad sexual, una situación que, según afirma, ha cambiado con la aparición de nuevas terapias y tratamientos.

"Hoy las personas mayores de 65 años siguen siendo jóvenes", ha afirmado el ginecólogo, que ha citado herramientas como el láser ginecológico, tratamientos hormonales o geles con estrógenos para mejorar la calidad de vida sexual. Según ha explicado, estas soluciones permiten que muchas mujeres mantengan relaciones sexuales activas durante más tiempo.

La prevención sigue enfocada en los jóvenes

El especialista considera que uno de los principales problemas es que las campañas de prevención de infecciones de transmisión sexual han estado tradicionalmente dirigidas a la población joven.

Por ese motivo, cree que la salud pública debe adaptarse a los cambios sociales y demográficos. "Necesitamos un poquito un cambio de paradigma en la mentalidad de lo que es la salud pública", ha señalado durante la entrevista.

A su juicio, los programas de prevención y concienciación deberían prestar más atención a las personas de mayor edad, un grupo de población que mantiene cada vez más actividad sexual pero que no siempre ha sido incluido en las campañas tradicionales de prevención.

Durante la entrevista en esRadio, Soto Rabadán ha relacionado este fenómeno con el cambio en los hábitos de vida y el aumento de la esperanza de vida. El especialista sostiene que las generaciones actuales llegan a edades avanzadas con mejores condiciones de salud y una percepción distinta sobre la sexualidad respecto a décadas anteriores.