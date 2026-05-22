BeOne Medicines lanza una campaña global de concienciación sobre el cáncer junto al exportero Tim Howard

BeOne Medicines ha lanzado ‘One Save Changes Everything’, una campaña global inspirada en el fútbol con la que busca poner en valor los momentos que marcan la diferencia en la investigación, la atención sanitaria y la vida de las personas con cáncer. La iniciativa cuenta con la participación de reconocidos porteros internacionales, entre ellos el exguardameta de la selección masculina de Estados Unidos Tim Howard.

La compañía explicó que la campaña irá acompañada de una aportación solidaria de 300.000 dólares destinada a apoyar comunidades vinculadas al cáncer en Estados Unidos, Europa y Asia. Este compromiso incluye la creación de minicampos de fútbol cerca de centros oncológicos junto a la U.S. Soccer Foundation, así como distintas acciones solidarias impulsadas por empleados de BeOne.

"Al igual que en el fútbol cada parada puede cambiar un partido, los avances frente al cáncer también se construyen paso a paso: en los laboratorios, en la práctica clínica y junto a los pacientes y sus familias. 'One Save Changes Everything' quiere reconocer el trabajo de investigadores, profesionales sanitarios, cuidadores y pacientes que, cada día y muchas veces sin hacer ruido, contribuyen a cambiar vidas. BeOne nació con esa vocación: actuar con rapidez, seguir impulsando la innovación y hacer que los avances lleguen a más pacientes, estén donde estén. Esa es la razón que mueve todo lo que hacemos", señaló John V. Oyler, cofundador, presidente y CEO de BeOne Medicines.

Howard, considerado una de las grandes figuras del fútbol internacional, logró en 2014 frente a Bélgica un récord histórico de 16 paradas en un mismo partido internacional. Según explicó la compañía, aquel encuentro refleja el espíritu de 'One Save Changes Everything': la importancia de estar preparado, reaccionar en el momento clave y no rendirse cuando más importa.

La relación del exportero con la campaña también tiene un componente personal. Cuando tenía 11 años, a su abuelo le diagnosticaron cáncer. Con el tiempo, Howard ha señalado que aprendió a valorar aún más aquellos pequeños momentos compartidos en familia que acabaron teniendo un significado especial.

"Los momentos más importantes no siempre son los más visibles. Cuando mi abuelo enfermó, lo que más me marcó fue ver cómo mi familia estuvo a su lado, de forma discreta, constante y cuando realmente importaba. Ellos me enseñaron que estar presente, preparado y dispuesto a actuar puede cambiarlo todo. Por eso colaborar con BeOne tiene tanto sentido para mí: porque esa es también su manera de acompañar a los pacientes, cada día y en todo el mundo, cuando más lo necesitan", afirmó Howard.

BeOne avanzó, además, que próximamente se anunciarán nuevos guardametas internacionales y voces de la comunidad oncológica para apoyar la campaña y reforzar su dimensión global.

La iniciativa también contempla una colaboración con la U.S. Soccer Foundation para impulsar la creación de minicampos de fútbol cerca de centros oncológicos, con el objetivo de ofrecer espacios de juego y conexión a las familias afectadas por el cáncer.

"El fútbol tiene una capacidad única para generar alegría y unión incluso en los momentos más complicados. La creación de minicampos cerca de centros oncológicos permitirá ofrecer espacios permanentes y accesibles a las familias que más lo necesitan. Estamos orgullosos de colaborar con BeOne en una iniciativa que tendrá un impacto real en sus vidas", afirmó Ed Foster-Simeon, presidente y CEO de la U.S. Soccer Foundation.

Visibilidad y espacios de acompañamiento

Los más de 12.000 empleados de BeOne en todo el mundo también participarán en la campaña mediante acciones de voluntariado. Cada hora dedicada por los empleados a apoyar a sus comunidades se transformará en una aportación económica hasta alcanzar los 300.000 dólares destinados a organizaciones sin ánimo de lucro.

La campaña 'One Save Changes Everything' se lanza a nivel global y la compañía avanzó que próximamente ofrecerá más información sobre la iniciativa.

"Iniciativas como 'One Save Changes Everything' son un ejemplo de cómo BeOne Medicines busca reforzar una visión de la oncología que va más allá del desarrollo de tratamientos. La compañía, que mantiene una fuerte actividad investigadora en cánceres hematológicos, como la leucemia linfocítica crónica (LLC), y en tumores sólidos, quiere acercarse también al día a día de los pacientes y sus familias mediante proyectos que aporten apoyo, visibilidad y espacios de acompañamiento fuera del ámbito estrictamente clínico", concluyó la compañía.