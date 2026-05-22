El bienestar hormonal femenino abordado en un congreso online y gratuito

El Congreso para el Bienestar Hormonal Femenino es una iniciativa multidisciplinar que tiene como objetivo superar, con información y conocimiento, algunas frases comúnmente asumidas como ‘es normal que duela’, ‘son tus hormonas’, ‘ya se pasará’ o ‘es cosa de la edad’. Afirmaciones que sitúan al dolor, el cansancio, los cambios emocionales, las alteraciones del ciclo o los síntomas perimenopáusicos como algo que simplemente hay que soportar.

En esta segunda edición del evento, con acceso online y gratuito, van a participar 11 profesionales de diversas áreas sanitarias durante cuatro jornadas que van a celebrarse entre el 26 y el 29 de mayo.

El encuentro combina voces de sectores como ginecología, nutrición, fisioterapia, psicología sanitaria, farmacia integrativa, psiconeuroinmunología, sexología, medicina integrativa y divulgación. Ámbitos que se dan cita para abordar conjuntamente asuntos como el ciclo menstrual, la menopausia y perimenopausia, el suelo pélvico, la microbiota, la lectura de analíticas, la salud mental, sexual, hormonal y reproductiva y el bienestar integral.

El congreso está organizado por Ana Isabel Martínez Hinarejos, CEO de VITEX Salud, empresa responsable de la marca Ginevítex que acoge el evento en su web. Este proyecto de divulgación científica se celebra durante la semana del 28 de mayo teniendo en cuenta que se trata de una fecha relevante para su temática, ya que dicho día se celebran el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, centrado en salud hormonal, ciclo menstrual, menopausia, salud sexual, salud reproductiva y derecho a una atención sanitaria digna; y el Día Internacional de la Higiene Menstrual, vinculado a educación menstrual, tabúes, pobreza menstrual y salud femenina.

La organizadora, conocida en el sector como Ana Vitex, confirma en la entrevista realizada en el programa Km0 de esRadio que el programa está diseñado de forma integral para "ver la conexión de cada especialidad respecto a un mismo problema teniendo información sobre las posibles causas y soluciones desde diversas perspectivas", ya que es importante una visión general "de las cuestiones que afectan a la salud hormonal". Todo ello dirigido tanto a profesionales como al público general para "entender el cuerpo femenino con más información y menos culpa". También confirma que las personas que realicen la inscripción, gratuita y online, tendrán disponible todo el contenido del congreso hasta el 5 de junio. Martínez Hinarejos puntualiza que el motivo que la llevó a impulsar este proyecto radica en que "el cuerpo femenino no funciona por compartimentos, y que lo hormonal, lo digestivo, lo emocional, el descanso, el suelo pélvico y el contexto vital están conectados. Por eso necesitamos una mirada más amplia".

Cuatro días, cuatro enfoques

El 26 de mayo se dedicará a la Salud Integral abordando cuestiones como las señales hormonales, la medicina integrativa y el exceso de estrógenos.

La jornada del 27 de mayo se desarrollará bajo el título de Bienestar de las Mujeres aportando información sobre salud femenina, farmacia integrativa y análisis clínicos con contexto.

El 28 de mayo será el turno de Equilibrio Cuerpo & Mente para hablar sobre dolor, suelo pélvico, sexología, microbiota, sistema nervioso y memoria emocional vinculada al ciclo. Esta jornada coincide con el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y el Día Internacional de la Higiene Menstrual.

Por último, el 29 de mayo el bloque Especial +40 años estará dedicado a la perimenopausia, menopausia y transformación integral de la salud hormonal femenina a partir de los 40.

Profesionales de distintas disciplinas

El II Congreso para el Bienestar Hormonal Femenino contará con la participación de: