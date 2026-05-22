España no pega ojo: la epidemia silenciosa que ya afecta a la mitad del país

España tiene un problema grave de insomnio. Aunque la cultura popular asocia al país con la siesta y el descanso, la realidad médica dibuja un panorama radicalmente opuesto. Casi la mitad de la población adulta española no logra tener un sueño de calidad, una situación que los expertos ya califican como una auténtica epidemia de salud pública.

Según los últimos datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), el 48% de los adultos y el 25% de los niños en España sufren un mal descanso. Esto significa que más de 12 millones de personas se despiertan cada día con la sensación de no haber recuperado fuerzas, comprometiendo su salud física y mental.

Si ponemos el foco en el problema, el estrés parece estar detrás de esta problemática de manera mayoritaria.

Los datos del insomnio en España

El VIII Estudio de Salud y Estilo de Vida de Aegon revela que el 82,9% de los españoles duerme mal debido al estrés, con un 80% de la población afectada en el último año, especialmente mujeres y jóvenes. A pesar de que el estrés alcanza máximos desde 2022, el 61,4% de los afectados no adopta medidas para mejorar su descanso.

El mapa del insomnio en España revela que el trastorno ha dejado de ser una queja ocasional para convertirse en una patología crónica en millones de hogares:

Insomnio crónico: Más de 4 millones de personas (un 10% de la población) pasan noches enteras en vela de forma continuada.

Más de 4 millones de personas (un 10% de la población) pasan noches enteras en vela de forma continuada. Apnea del sueño: Entre el 5% y el 7% de los ciudadanos sufren paradas respiratorias nocturnas, lo que destruye la arquitectura de su descanso.

Entre el 5% y el 7% de los ciudadanos sufren paradas respiratorias nocturnas, lo que destruye la arquitectura de su descanso. El peligro de las pantallas: El uso de dispositivos móviles en la cama y el estrés diario son los detonantes principales en el 57% de los casos diagnosticados.

El uso de dispositivos móviles en la cama y el estrés diario son los detonantes principales en el 57% de los casos diagnosticados. Líderes en farmacia: Para combatir este déficit, España se mantiene a la cabeza mundial en el consumo de benzodiacepinas y ansiolíticos, una automedicación que preocupa a los facultativos.

Dormir bien, un seguro de vida

No dormir no solo implica tener ojeras o estar de mal humor; las consecuencias sistémicas son profundas. A nivel médico, la privación crónica de sueño actúa como un acelerador de enfermedades. Multiplica de forma directa el riesgo de sufrir ansiedad, depresión, obesidad, diabetes tipo 2 y accidentes de tráfico causados por los temidos microsueños al volante.

Los neurólogos coinciden en que parte del problema radica en los horarios habitualmente tardíos de España. Cenar a las diez de la noche o prolongar el horario estelar de la televisión hasta la madrugada reduce drásticamente las horas disponibles para el ciclo reparador.

Para revertir esta tendencia, la medicina del sueño insiste en aplicar cuatro pilares básicos de higiene diaria: mantener horarios fijos para despertar y acostarse, adelantar la hora de la cena, evitar el café por la tarde y apagar las pantallas una hora antes de cerrar los ojos.

En este sentido, la suplementación puede ser una gran ayuda para animar a la producción de melatonina mejorando la conciliación y evitando los despertares precoces. Entre las fórmulas más demandadas y que mejores resultados están ofreciendo se encuentran las fórmulas liposomadas que garantizan la absorción de los principios activos sin que aparezca ningún tipo de adicción ya que se trata de nutrientes naturales. Calm Plus Melatonina de MundoNatural ha sido calificado como uno de los suplementos que mejor responde a este propósito debido a su alta disponibilidad por su fórmula liposomada.

Más información y servicios en parafarmaciamundonatural.es.