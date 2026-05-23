Los expertos desvelan cuál es la mejor hora del día para ir al baño

Ir al baño con regularidad es uno de los indicadores más importantes de una buena salud intestinal. Aunque cada persona tiene un ritmo diferente y no existe una única frecuencia 'perfecta', los gastroenterólogos coinciden en que hay un momento del día especialmente favorable para realizar deposiciones de forma más completa y natural.

Según explican distintos especialistas digestivos, la mejor franja horaria suele situarse por la mañana, especialmente durante los primeros minutos después de despertarse y tras el desayuno.

Por qué el cuerpo funciona mejor por la mañana

El gastroenterólogo Kenneth Brown explica que durante las primeras horas del día el organismo activa distintos mecanismos fisiológicos que favorecen el tránsito intestinal y aumentan la necesidad de evacuar. Entre ellos se encuentran el aumento natural del cortisol, la activación del sistema digestivo tras despertarse y el conocido reflejo gastrocólico, un movimiento intestinal que se produce cuando ingerimos alimentos y que estimula automáticamente las ganas de ir al baño.

Además, durante la noche el cuerpo tiende a acumular las heces para no interrumpir las horas de descanso, por lo que el intestino suele necesitar vaciarse al comenzar el día.

La regularidad es más importante que la hora exacta

Aun así, los especialistas recuerdan que no existe una hora universal válida para todo el mundo. El gastroenterólogo Will Bulsiewicz insiste en que lo realmente importante es mantener una rutina intestinal regular adaptada al ritmo natural de cada persona. "El cuerpo funciona con ritmos biológicos muy marcados y la regularidad intestinal es clave para tener deposiciones satisfactorias y completas", explica el experto.

Los médicos consideran normal ir al baño desde dos veces al día hasta tres veces por semana, siempre que no existan molestias, dolor o cambios bruscos en el hábito intestinal.

Dieta, agua y fibra: las claves para una buena salud intestinal

Los especialistas recuerdan además que el horario no lo es todo. Mantener una dieta rica en fibra, beber suficiente agua y realizar ejercicio físico siguen siendo los factores más importantes para garantizar una buena salud digestiva. También recomiendan incluir alimentos probióticos y evitar rutinas sedentarias, ya que el estrés, la mala alimentación y la falta de descanso pueden alterar el tránsito intestinal y afectar a la microbiota.

En casos de estreñimiento ocasional, algunos expertos señalan que aumentar el consumo de fibra o utilizar suplementos como el magnesio puede ayudar a mejorar las evacuaciones, aunque siempre recomiendan acudir al médico si el problema se prolonga en el tiempo.