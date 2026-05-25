Boticaria García y el doctor Butragueño forjan 'Mujeres de hierro' frente a la menopausia

Dos reconocidos profesionales de la salud en España, la nutricionista, divulgadora y doctora en Farmacia Marián García (Boticaria García), y el doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Javier Butragueño publican Mujeres de hierro, una guía con hábitos de alimentación y ejercicio claves para manejar positivamente los síntomas de la perimenopausia y la menopausia.

Configurado como un abecedario de supervivencia metabólica, su contenido se organiza por letras yendo de la A de abdomen a la Z de zzz correspondiente al sueño pasando, por ejemplo, por la C de complementos alimenticios. Cuestiones clave que responden a preguntas habituales como ¿por qué la grasa se ha instalado en mi cuerpo sin avisar?, ¿de dónde sale esta niebla mental? o ¿por qué hay días en los que no puedo con la vida?

Su objetivo consiste en dar a conocer qué ocurre durante estos procesos y cómo se desarrollan los cambios hormonales que conllevan, así como brindar hábitos sencillos y realistas para recuperar energía y cuidar el metabolismo, tales como empezar el día con un desayuno salado, dormir mejor gracias a una nana biológica, realizar entrenamientos de fuerza en sesiones de 15 minutos o dar un paseo parasimpático para bajar el estrés.

Entrevistados en el programa Km0 de esRadio, Boticaria García alude a que "la idea de escribir este libro conjuntamente nos la dio nuestro público en las redes sociales con las preguntas que nos hacían sobre la grasa abdominal y los suplementos durante la menopausia y perimenopausia". Asimismo, recuerda que "Javier y yo tenemos el proyecto Cuerpos serranos y tenemos programas de entrenamiento de fuerza, lo cual está fenomenal y es la clave, pero realmente hacía falta ofrecer más información y que esa información no podía ser en un vídeo de TikTok de 15 segundos ya que, aunque lo hiciésemos, necesitábamos un libro para hacerlo con profundidad y, desde el principio, estuvimos de acuerdo en que debía ser un libro muy riguroso, muy científico pero con un lenguaje que todo el mundo pudiese entender". Por su parte, el doctor Butragueño incide en que "lo divulgamos de una manera muy amable en un momento en el que sobre todo la menopausia se está tratando como algo horroroso y, aunque sabemos que tiene síntomas, se puede hablar con naturalidad y tiene soluciones mucho más agradables de las que se están contando".

La célebre influencer Boticaria García, que acumula más de un millón de seguidores en sus redes sociales, indica que actualmente "en ginecología se afirma que es a partir de los 35 años cuando una mujer tiene síntomas relacionados con el ciclo menstrual y es cuando podemos afirmar que está ya en perimenopausia". Eso sí, matiza que "va a ser una etapa que puede durar muchos años hasta que llegue la menopausia, algo que ocurre cuando se cumple un año desde la última menstruación".

Mujeres de hierro, editado por Planeta, incluye soluciones a problemas ordenados de forma temática. Entre ellos, el doctor Javier Butragueño destaca que "el tejido adiposo que se deriva al abdomen al acabar la etapa fértil se puede equilibrar si se tiene masa muscular, por eso el entrenamiento de fuerza es clave para la salud". Algo en lo que los autores ahondan en el libro explicando su "método tris tras", que consiste en ejercicios físicos asequibles de 10 a 15 minutos por sesión, dos veces por semana.

García y Butragueño, bajo el lema "no estás en decadencia, estás en construcción", presentan en Mujeres de hierro la ciencia que explica estas importantes etapas femeninas con rigor y humor. Partiendo de esa base, ofrecen un plan de acción que funciona para mantener la salud en niveles óptimos.