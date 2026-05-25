Muchos trastornos tiroideos pasan desapercibidos hasta la búsqueda de embarazo

La tiroides es la glándula responsable de regular el metabolismo del cuerpo. En función de si esta glándula produce un exceso o un déficit, hablamos de hipertiroidismo o hipotiroidismo. Aunque estas patologías afectan más a las mujeres, en torno al 3% de los hombres también presentan problemas de tiroides, según datos de la Asociación Española de Cáncer de Tiroides (Aecat).

Con motivo del Día Mundial del Tiroides, especialistas de IVI han querido recordar la estrecha relación existente entre la salud tiroidea y la fertilidad, y alertan de que muchas alteraciones del tiroides pasan desapercibidas hasta que aparecen dificultades para lograr un embarazo.

Según explican desde IVI, las hormonas tiroideas desempeñan un papel fundamental en el equilibrio hormonal femenino, la ovulación, la implantación embrionaria y el correcto desarrollo del embarazo. Por ello, alteraciones como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo pueden afectar directamente a la capacidad reproductiva y aumentar el riesgo de complicaciones gestacionales.

Los especialistas recuerdan que muchos problemas tiroideos presentan síntomas poco específicos, como cansancio, cambios de peso, alteraciones del estado de ánimo o irregularidades menstruales, lo que provoca que en numerosos casos el diagnóstico llegue durante los estudios de fertilidad.

"El sistema endocrino y el sistema reproductivo están profundamente conectados. Alteraciones hormonales aparentemente leves pueden interferir en procesos clave como la ovulación, la receptividad endometrial o la implantación embrionaria", explican los expertos.

Desde IVI señalan además que el análisis de las hormonas tiroideas forma parte habitual de los estudios de fertilidad, especialmente en mujeres con abortos de repetición, ciclos irregulares o dificultades para conseguir un embarazo.

Los expertos recuerdan que, en la mayoría de los casos, las alteraciones tiroideas pueden controlarse adecuadamente mediante tratamiento y seguimiento endocrinológico, mejorando las probabilidades reproductivas y reduciendo riesgos durante la gestación.

Además del impacto en la fertilidad femenina, IVI recuerda que las alteraciones tiroideas también pueden afectar a la fertilidad masculina, influyendo en parámetros seminales, libido o calidad espermática. Por eso es clave el diagnóstico precoz y el control hormonal en personas con deseo reproductivo, especialmente en mujeres con antecedentes familiares de enfermedad tiroidea o síntomas compatibles con alteraciones endocrinas.