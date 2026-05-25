Negativo por hantavirus de la mujer aislada en Alicante que pasará la cuarentena en su domicilio

La paciente de 32 años que permanecía ingresada en el Hospital de San Juan de Alicante por ser el primer caso sospechoso de hantavirus en España ha encadenado su quinta prueba PCR con resultado negativo. De este modo, las autoridades sanitarias han procedido a darle el alta hospitalaria para que continúe el periodo de aislamiento preventivo en su propio domicilio, donde ha sido trasladada durante la jornada de este lunes mediante un operativo especial.
Según ha informado la Consejería de Sanidad de la Generalidad Valenciana, la mujer se encuentra completamente asintomática. El protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad dicta que este tipo de pacientes deben continuar bajo la estrecha supervisión de Salud Pública. En su caso concreto, la cuarentena se prolongará hasta el próximo 5 de junio para descartar cualquier tipo de complicación o desarrollo tardío de la enfermedad.
Aislada en una habitación
El traslado a su vivienda se ha llevado a cabo en una ambulancia medicalizada que ha cumplido con todas las medidas de seguridad y prevención. Una vez en su domicilio, la afectada deberá permanecer aislada en una habitación de uso estrictamente individual, que cuente preferentemente con baño propio y una correcta ventilación al exterior. Asimismo, es requisito indispensable que disponga de teléfono o de una conexión a internet para mantener un contacto permanente y fluido con los profesionales médicos encargados de su seguimiento diario.
Las personas convivientes están obligadas a utilizar mascarilla FFP2 siempre que se encuentren en los espacios compartidos de la casa. Además, deberán extremar la precaución y mantener unas medidas estrictas de higiene de manos durante todo el periodo que dure el aislamiento.
El control domiciliario correrá a cargo de los técnicos de Salud Pública mediante una vigilancia activa. La mujer deberá realizarse controles periódicos de temperatura y está obligada a comunicar de forma inmediata la aparición de cualquier síntoma que pudiera ser compatible con el virus.