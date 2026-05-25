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Salud

Negativo por hantavirus de la mujer aislada en Alicante que pasará la cuarentena en su domicilio

La paciente de 32 años no presenta síntomas tras encadenar cinco PCR favorables.

Libertad Digital
La paciente de 32 años no presenta síntomas tras encadenar cinco PCR favorables.
El crucero Hondius. | Cordon Press

La paciente de 32 años que permanecía ingresada en el Hospital de San Juan de Alicante por ser el primer caso sospechoso de hantavirus en España ha encadenado su quinta prueba PCR con resultado negativo. De este modo, las autoridades sanitarias han procedido a darle el alta hospitalaria para que continúe el periodo de aislamiento preventivo en su propio domicilio, donde ha sido trasladada durante la jornada de este lunes mediante un operativo especial.

¿Qué es el hantavirus?

Los hantavirus son un grupo de más de veinte especies de virus pertenecientes a la familia Bunyaviridae, pero a diferencia de muchos otros virus de esta familia, no se transmiten a través de insectos, sino de roedores infectados, según explica la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Se trata de un virus zoonótico, es decir, transmisible de animales a humanos, entre quienes puede causar enfermedades graves, con una tasa de mortalidad que oscila entre el 5 % y el 15 %, o incluso más, dependiendo de la especie viral. La familia del virus se divide en dos grandes grupos según su origen geográfico: los del "Viejo Mundo" –Europa y Asia– y los del "Nuevo Mundo" –América–.

¿Cómo se transmiten los hantavirus?

Los hantavirus se transmiten principalmente por contacto con excreciones de roedores infectados –orina, heces o saliva– o a través de sus mordeduras, aunque este último supuesto es más raro. Estos animales actúan como reservorio natural del virus.

Una de las vías más frecuentes es la inhalación de aerosoles o polvo contaminado con material infeccioso. Entre roedores, el contagio ocurre por mordeduras o arañazos.

Aunque la transmisión entre personas es muy poco frecuente, la enfermedad puede ser severa y la recuperación prolongarse durante semanas o incluso meses. La OMSA considera que un riesgo importante proviene de los animales domésticos.

¿Qué síntomas causa y qué tipo de pronóstico tiene?

En humanos, los hantavirus pertenecientes al grupo del "Viejo Mundo" suelen provocar una enfermedad conocida como fiebre hemorrágica con síndrome renal, que tiene un periodo de incubación de 2 a 3 semanas. En caso del segundo grupo –Nuevo Mundo–, la persona infectada sufre síndrome pulmonar por hantavirus, que comienza con síntomas no específicos y puede evolucionar rápidamente a insuficiencia respiratoria. No obstante, ambas enfermedades pueden solaparse y afectar a varios órganos.

En humanos, la infección puede confundirse con otras enfermedades como neumonías virales o bacterianas, otras fiebres hemorrágicas virales, y otras patologías.

Los síntomas iniciales, como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas y fatiga, también se confunden fácilmente con los de la gripe, recuerdan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Diagnosticar el hantavirus en una persona que ha sido infectada menos de 72 horas antes es difícil y en ese caso se repite el análisis 72 horas después del inicio de los síntomas.

Según ha informado la Consejería de Sanidad de la Generalidad Valenciana, la mujer se encuentra completamente asintomática. El protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad dicta que este tipo de pacientes deben continuar bajo la estrecha supervisión de Salud Pública. En su caso concreto, la cuarentena se prolongará hasta el próximo 5 de junio para descartar cualquier tipo de complicación o desarrollo tardío de la enfermedad.

Aislada en una habitación

El traslado a su vivienda se ha llevado a cabo en una ambulancia medicalizada que ha cumplido con todas las medidas de seguridad y prevención. Una vez en su domicilio, la afectada deberá permanecer aislada en una habitación de uso estrictamente individual, que cuente preferentemente con baño propio y una correcta ventilación al exterior. Asimismo, es requisito indispensable que disponga de teléfono o de una conexión a internet para mantener un contacto permanente y fluido con los profesionales médicos encargados de su seguimiento diario.

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Las personas convivientes están obligadas a utilizar mascarilla FFP2 siempre que se encuentren en los espacios compartidos de la casa. Además, deberán extremar la precaución y mantener unas medidas estrictas de higiene de manos durante todo el periodo que dure el aislamiento.

El control domiciliario correrá a cargo de los técnicos de Salud Pública mediante una vigilancia activa. La mujer deberá realizarse controles periódicos de temperatura y está obligada a comunicar de forma inmediata la aparición de cualquier síntoma que pudiera ser compatible con el virus.

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