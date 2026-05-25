El síntoma cotidiano que millones de personas ignoran y que puede acabar en varices

La sensación de piernas cansadas, hinchazón o pesadez al final del día no es solo fatiga, sino un signo temprano de insuficiencia venosa que indica un retorno sanguíneo deteriorado. Pese a no ser una sensación dolorosa y no influir en el devenir diario puede enmarcar o ser el preludio de un problema en el sistema circulatorio, más concretamente en la circulación de retorno, que puede derivar en un problema de varices.

Estar mucho tiempo de pie sin moverse promueve que la sangre tenga más dificultad para ascender al corazón y se quede acumulada en las piernas, lo que provoca los síntomas de pesadez, hinchazón e incluso hormigueo. Con el tiempo, este aumento de presión hace que las venas pierdan elasticidad y se dilaten.

No debemos infravalorar la insuficiencia venosa, ni las varices, a veces vistas con un concepto más estético que de salud.

Claves para tratar las piernas cansadas

Para tratar y prevenir tenemos distintas herramientas que pueden ayudarnos incluso, sin que suframos de varices o mala circulación de retorno. Cualquiera que desee cuidar su sistema circulatorio puede, por ejemplo, cuidar su circulación con masajes en las piernas, siempre en sentido ascendente, o beneficiarse de duchas de agua fría en las piernas para activar la circulación.

Uno de los factores que más ayudan es, sin duda, la actividad física. La pantorrilla actúa como una bomba que impulsa la sangre hacia el corazón. Sin ese estímulo, la circulación se ralentiza. Caminar, nadar, montar en bici o trabajos específicos como las posturas invertidas de yoga o el pilates pueden ayudar a mejorar la circulación venosa. En la otra cara de la moneda está el sedentarismo, el cruzar las piernas o estar largas horas sentados sin movernos.

La suplementación es también una de las herramientas más eficaces para abordar y prevenir el problema. Lo más interesante es combinar un producto de uso tópico que dé frescura al instante, eliminando el ardor, con un suplemento que vaya a la causa y que trabaje desde dentro gracias a las bondades de nutrientes naturales como castaño de Indias, vid roja, ruscus o ginkgo biloba.

Varifín en crema y Varifín en cápsulas, de MundoNatural, son el tándem perfecto para recuperar el dinamismo vascular. Varifín en cápsulas contiene extractos de plantas reconocidos para el cuidado y mejora de la circulación de retorno, como el castaño de Indias, ruscus, y uvas, además de la vitamina C y bioflavonoides cítricos útiles en la protección vascular y la producción de colágeno necesario de la pared vascular.

Si además, combinamos y reforzamos la suplementación con el uso tópico de Varifín en Crema, a base de aceites y extractos de plantas como el ruscus, podremos darle la vuelta a una situación que, si bien no es incapacitante, sí que limita a quien la padece y puede ser el estadio anterior a la aparición de varices.

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