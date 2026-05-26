Adiós a las arrugas: la crema natural que lucha contra la edad

A partir de los 25 años, el cuerpo inicia un declive biológico silencioso: la producción de colágeno disminuye a un ritmo estimado del 1% anual. Este fenómeno provoca la pérdida gradual de elasticidad y la aparición de las primeras líneas de expresión. Frente a este proceso natural, la ciencia cosmética actual se centra en formular principios activos capaces de penetrar la barra cutánea para reparar la estructura celular desde el interior.

El reto celular de la dermis

A diferencia de los productos que solo ofrecen hidratación superficial, la eficacia de un tratamiento antiedad radica en su capacidad para reactivar los fibroblastos, las células responsables de sintetizar las fibras de colágeno y elastina.

La investigación biotecnológica ha permitido desarrollar componentes que imitan o estimulan estos procesos químicos naturales, buscando un efecto de redensificación tisular, o lipoescultura facial sin intervenciones quirúrgicas, para rellenar los surcos provocados por el envejecimiento cronológico.

Innovación botánica y tecnológica

Un ejemplo de esta convergencia entre naturaleza y laboratorio es la incorporación de complejos patentados en fórmulas de uso diario. El análisis de compuestos avanzados revela tres activos clave en la regeneración celular:

Neodermyl : Reactiva la energía celular para estimular la producción de colágeno y elastina en un plazo estimado de 11 días.

: Reactiva la energía celular para estimular la producción de colágeno y elastina en un plazo estimado de 11 días. NovHyal : Actúa como un precursor del ácido hialurónico, impulsando la regeneración profunda y la hidratación de los tejidos.

: Actúa como un precursor del ácido hialurónico, impulsando la regeneración profunda y la hidratación de los tejidos. Commipheroline: Un agente voluminizador diseñado para rellenar de forma mecánica los surcos de la piel.

De acuerdo con los ensayos técnicos de laboratorios como Mediterraneus para su línea Posidonia, la combinación de estos elementos con un 94,95% de ingredientes naturales, como extractos de magnolia, babasú y baobab, acelera los tiempos de respuesta cutánea. Los datos biológicos muestran un incremento de hasta el 120% en la producción de fibroblastos y un estímulo en la síntesis de ácido hialurónico tras 48 horas de aplicación regular sobre el rostro limpio.

Crema facial antiedad Posidonia incluye esta tecnología y destaca por su alto poder antioxidante y reparador. Su alto porcentaje de ingredientes naturales la hace apta para cualquier tipo de piel. Sus resultados son visibles en solo dos semanas: revitaliza los fibroblastos envejecidos, limpia y purifica los tejidos de la piel aportando sostén y relleno, al tiempo que ofrece un efecto antiinflamatorio y antimicrobiano.

Con extracto de magnolias y aceites de babasú, oliva, bergamota, coco y baobab, con propiedades nutritivas, protectoras y cicatrizantes. Además, contiene ácido fítico, un antioxidante natural que ayuda a eliminar las células muertas de la piel.

Toda la información en www.mediterraneus.com