El Hospital Infanta Elena, primero del mundo en recertificar la humanización de su UCI

El Hospital Universitario Infanta Elena, hospital público de la Comunidad de Madrid, se convirtió este lunes en el primero del mundo en recertificarse en Buenas Prácticas de Humanización en Cuidados Intensivos con nivel Excelente, un reconocimiento otorgado a su Servicio de Medicina Intensiva-UCI por parte del Proyecto internacional HU-CI Humanizando los Cuidados Intensivos y con la verificación de Aenor.

Según explicó el centro hospitalario, esta recertificación supone "la confirmación del aval expreso y público al cumplimiento de los requisitos considerados necesarios para prestar una atención humanizada y de calidad por parte de las unidades que han emprendido un camino de mejora continua en beneficio de una mejor y más cercana asistencia para el paciente, que el hospital valdemoreño ya recibió en 2019, también de forma pionera a nivel mundial, al ser entonces el primero en completar el proceso".

La recertificación fue entregada por parte del doctor Gabriel Heras, especialista en Medicina Intensiva y creador y director de Proyecto HU-CI; y Pedro Fernández García, director de la Región Centro de Aenor, a Marta del Olmo, gerente territorial del Infanta Elena; la doctora Adriana Pascual, directora médica; el doctor Javier García, y José Manuel Cecilia, jefe asociado y supervisor de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), respectivamente, en un acto celebrado en el hospital y al que asistieron numerosos profesionales.

"El 11 de diciembre de 2019 la UCI del Hospital Universitario Infanta Elena hizo historia al convertirse en la primera HU-CI del mundo escrita con H de Humano, pasando de la utopía a la realidad", afirmó Heras. Un ejemplo que, "tras una pandemia mundial que puso de manifiesto la necesidad de otro tipo de atención sanitaria y seis años después, actualmente han seguido 17 unidades más en diferentes partes del mundo", añadió. "Hoy vuelven a hacer historia, al ser los primeros en lograr la recertificación, claro ejemplo de su compromiso con la atención centrada en la persona", aseveró, dando la enhorabuena al centro "por este esfuerzo sostenido en el tiempo, trabajando por humanizar la asistencia sanitaria: siguen siendo la referencia para todas las UCI del mundo".

En el mismo sentido se expresaron Del Olmo y la doctora Pascual, subrayando el "esfuerzo, dedicación y compromiso diario de todo el equipo multidisciplinar de la UCI" que han permitido este logro, y al que "cada profesional ha contribuido con su experiencia y vocación para transformar esta unidad en un espacio más humano y centrado en las personas". Y es que, en palabras de Manuel Pérez, jefe del Servicio de Cuidados Intensivos del Infanta Elena, el trabajo de este equipo, que incluye a médicos, enfermeras, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, fisioterapeutas y celadores, entre otros muchos, "transforma vidas".

Por su parte, durante su intervención, García recordó que, "incluso en una UCI llena de tecnología, monitores, pitidos y protocolos, lo más importante sigue siendo profundamente humano". "Porque humanizar no es solo acompañar al paciente, es mirar más allá de la enfermedad, es cuidar también a las familias, escuchar, explicar, aliviar el miedo, respetar los tiempos y recordar que detrás de cada cama hay una persona con una historia, emociones y personas que esperan fuera… En definitiva: es cuidar a los profesionales e intentar aportar valor positivo a cada una de nuestras acciones".

En sus propias palabras, en el Infanta Elena "apostar por la humanización significa entender que la excelencia asistencial no se mide únicamente en resultados clínicos, sino también en cómo hacemos sentir a quienes cuidamos; significa trabajar para ofrecer una medicina técnicamente impecable, pero también cercana, empática y digna".

Muestra de todo ello es el hito alcanzado hoy, que "no sería posible sin el compromiso y el esfuerzo de muchísimas personas", tal y como subrayó Cecilia, quien agradeció a numerosos profesionales del hospital por ser líderes y referentes de humanización, por su implicación y liderazgo en el proyecto, y por su compromiso para hacer que las cosas ocurran; así como a la Dirección del centro por el apoyo en el proceso. Y, sobre todo, "gracias a todos los profesionales de nuestra UCI, porque la humanización no se consigue con un documento ni con una acreditación; se consigue cada día, en cada gesto y en cada paciente".

Finalmente, para Fernández este certificado pone en valor "el compromiso del hospital con una atención sanitaria más humana, cercana y centrada en las personas", y refleja el trabajo, implicación y sensibilidad de todos los profesionales que, día a día, "contribuyen a generar entornos asistenciales donde no solo importa el resultado clínico, sino también cómo viven los pacientes y sus familias cada etapa del proceso asistencial".

"La humanización no es únicamente una tendencia, sino una forma de entender la excelencia sanitaria", insistió. Consideró que iniciativas como esta contribuyen a generar confianza entre organizaciones y personas, en la atención recibida, en los profesionales, en las instituciones sanitarias y en un modelo asistencial que sitúa a la persona en el centro. "Hoy este hospital demuestra que es posible combinar excelencia asistencial, seguridad del paciente y calidez humana, consolidándose como referente en la implantación de una cultura de humanización real y transformadora", apostilló antes de cerrar el acto con la entrega de la recertificación.

Medidas y estrategias

"El grado de cumplimiento de las buenas prácticas es muy elevado y de alta calidad", señala el informe de evaluación del proceso de renovación de la certificación; concretamente, se cumplen 151 de las 160 medidas requeridas (y están en marcha seis de las pendientes de alcanzar). "Los protocolos actualizados y los grupos de trabajo reestructurados con nuevos profesionales aportan un gran valor añadido al trabajo y esfuerzo realizado", continúan los evaluadores.

Asimismo, a su juicio, "ha quedado patente la ilusión y empeño invertidos en este proyecto, con la revisión y actualización de gran cantidad de medidas que no son de fácil consecución en un tiempo limitado". "Eso trasluce una importante cohesión en el equipo y una cultura de humanización ya construida que han facilitado la consecución de los objetivos, así como un gran compromiso por parte de los profesionales y un gran liderazgo de los responsables del proyecto", concluyen.

El Proyecto HU-CI es una iniciativa internacional de investigación multidisciplinar formada por médicos y enfermeras que desarrollan su labor en unidades de cuidados intensivos, junto a pacientes, familiares y otros profesionales, y que cuenta con el aval científico de numerosas sociedades científicas, tanto nacionales como internacionales. Su objetivo es humanizar los cuidados intensivos, orientando hacia la prestación de una atención humanizada en las UCI, con espacios más humanos, donde la tecnología y la calidez coexisten en beneficio del paciente crítico y de sus familias, mediante el establecimiento de estándares en las prácticas de su día a día, y acreditando su cumplimiento en aquellas unidades que lo solicitan.

Este programa contiene un total de 160 medidas distribuidas en ocho líneas estratégicas: UCI de puertas abiertas, comunicación, bienestar del paciente, presencia y participación de los familiares, cuidados al personal, prevención, manejo y seguimiento del síndrome post-UCI, infraestructura humanizada y cuidados al final de la vida.

Asimismo, el Proyecto HU-CI establece un modelo integral de humanización basado en tres pilares fundamentales que interactúan sinérgicamente para crear una UCI verdaderamente humanizada: el paciente, la familia y los profesionales. En el caso del Infanta Elena, la implementación de este proyecto en su UCI persigue objetivos que transforman la experiencia de estos tres pilares: mejorar la experiencia del paciente crítico, integrar a la familia en los cuidados, potenciar el desarrollo profesional y optimizar la calidad asistencial.

"La renovación de nuestra certificación no es un punto de llegada, sino un nuevo punto de partida", indican los profesionales implicados en esta recertificación, compartiendo el compromiso del Hospital Universitario Infanta Elena por "seguir innovando, mejorando y liderando la humanización de los cuidados a través de la formación permanente, la escucha activa y la expansión del modelo". "Juntos, seguiremos construyendo una UCI que no solo cuida 'cuerpos', sino también corazones y almas", concluyen.