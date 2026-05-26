Epidemia de soledad por teletrabajo

Uno de los puntos positivos que nos dejó la pandemia fue el impulso y la implantación del teletrabajo. Sus ventajas son evidentes e innegables, pero también acarrea riesgos. La tecnología nos ha traído una época de conexión múltiple y constante que, en general, ha mejorado la eficiencia. Pero, la desaparición de las conversaciones cara a cara está atrapando a muchos autónomos y teletrabajadores en jornadas laborales cada vez más solitarias.

En 2023, la Organización Mundial de la Salud declaró a la soledad como una prioridad sanitaria global, ya que considera científicamente demostrado que la soledad crónica o prolongada no deseada incrementa el riesgo de depresión, ansiedad, deterioro cognitivo y enfermedad cardiovascular. Hay perfiles personales especialmente sensibles a esta realidad, así como soluciones y enfoques preventivos sencillos de acometer. Importantes datos, estos últimos, que ha analizado y expuesto el psicólogo y profesor de Psicología de la Salud en la Universidad Carlemany, Aleix Hildebrandt, durante la entrevista realizada en el programa Km0 de esRadio, incidiendo en que las consecuencias pueden ir mucho más allá de un problema emocional.

Hildebrandt puntualiza que los riesgos inherentes al teletrabajo son más bien de tipo psicológico y afectan principalmente a las personas con "un entorno social especialmente limitado". Pueden desarrollar "sentimientos de aislamiento y soledad cuando las interacciones con los compañeros se producen por e-mail en lugar de por teléfono a través de la voz". Así, "quienes trabajan una gran cantidad de horas de forma aislada pueden acabar naturalizando el hecho de estar solos, lo cual puede llevar a malestar, frustración y a necesidades sociales no cubiertas". Este hecho produce casos en los que aparecen y aumentan "sentimientos de tristeza, incluso depresión o ansiedad severa".

También destaca que el aislamiento laboral no afecta a todos por igual e indica que "los perfiles de mayor riesgo son quienes viven solos, quienes trabajan como autónomos sin equipo estable, quienes se incorporan a una empresa ya en remoto (sin haber tejido vínculos previos) y quienes residen en entornos rurales o zonas poco pobladas, así como las personas introvertidas, que tienden a no forzar el contacto, y quienes atraviesan transiciones vitales como mudanzas, separaciones o duelos". Otro aspecto fundamental se produce cuando "no existen límites claros en el inicio y en el fin de la jornada". Por eso resulta importante "definir bien estos momentos y procurar relacionarse con los compañeros fuera del entorno de teletrabajo y detectar señales de alerta como irritabilidad, insomnio, pérdida de capacidad de disfrutar de actividades preferidas anteriormente, abuso de alcohol o de scrolling...".

Eso sí, también subraya que quienes "sí pueden disfrutar del teletrabajo son aquellas personas que tengan una vida social amplia fuera del trabajo y, sobre todo, a quienes teletrabajar les proporcione mayor libertad para poder viajar o para combinar mejor la jornada laboral con la conciliación familiar, ya que en estos casos estaría claro que el teletrabajo sería mucho más beneficioso que perjudicial". La cuestión clave consiste en que "los seres humanos tenemos una necesidad muy básica de comunicación y no siempre puede satisfacerse completamente a través de la pantalla".

Cuando la soledad es patológica

La Organización Mundial de la Salud declaró la soledad una prioridad sanitaria global en 2023. Ese mismo año, el Cirujano General de Estados Unidos publicó un informe que la calificaba de epidemia. Aleix Hildebrandt alude a estos hechos y a la evidencia científica acumulada para exponer que la soledad crónica incrementa el riesgo de depresión, ansiedad, deterioro cognitivo y enfermedad cardiovascular. Asimismo, menciona el trabajo de la investigadora Julianne Holt-Lunstad, quien compara el riesgo de mortalidad asociado a la soledad prolongada con el de fumar aproximadamente quince cigarrillos diarios y lo califica como superior al de la obesidad o el sedentarismo, ya que entre sus efectos figuran la inflamación crónica de bajo grado, la alteración del sistema inmune y una peor regulación cardiovascular.

No nos enferma trabajar solos, nos enferma dejar de sentirnos acompañados

Por último, Hildebrandt enumera una serie de claves para prevenir y paliar el aislamiento laboral.

Ritualizar el contacto por voz. Programar llamadas breves periódicas, no solo cuando hay urgencia. Recuperar el teléfono para lo que no es transaccional.

Incorporar al menos un día híbrido, de coworking o de trabajo en un espacio compartido cada semana. El cambio de entorno tiene un efecto psicológico mayor del que parece.

Marcar límites claros de inicio y fin de jornada. Un paseo antes y después de trabajar funciona como ritual de entrada y salida y separa el espacio personal del profesional.

Cultivar activamente los lazos débiles: la comida mensual con ex compañeros, el café con el colega que está en otra empresa, las comunidades profesionales. Son inversiones baratas en tiempo y muy rentables en bienestar.

Detectar las señales de alerta: irritabilidad sostenida, insomnio de más de dos semanas, pérdida de disfrute en actividades que antes gustaban, aumento del consumo de alcohol o pantallas. Ahí conviene consultar con un profesional.

La soledad laboral actúa como un goteo invisible hasta que pasa factura. Nombrarla es el primer paso para dejar de normalizarla y ponerle remedio suele ser más sencillo de lo que parece, ya que casi siempre empieza por una llamada.