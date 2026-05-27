El Hospital Universitario La Paz incorpora una tecnología pionera en España que ya salva vidas

La Comunidad de Madrid ha incorporado en el Hospital Universitario La Paz la espectrometría de masas automatizada, una tecnología de alta precisión, pionera en la sanidad pública española, que mejora el control de tratamientos y el diagnóstico de patologías complejas.

Esta herramienta, hasta ahora limitada a espacios altamente especializados, aumenta la precisión diagnóstica, optimiza el seguimiento terapéutico y reduce los tiempos de respuesta en los pacientes con enfermedades especialmente difíciles. Su incorporación ya ha hecho posible ampliar el acceso a pruebas de alta complejidad dentro del propio centro sanitario público madrileño, así como ofrecer una atención más ágil, segura y personalizada.

La máquina en cuestión, instalada en el laboratorio clínico de La Paz, automatiza todo el procedimiento analítico desde la preparación de la muestra hasta la interpretación de los resultados. Además, está integrada con otras áreas del laboratorio como Bioquímica Clínica e Inmunoquímica. Gracias a ello, este recurso mejora la trazabilidad de las pruebas, minimiza la variabilidad entre procesos y permite a los profesionales dedicar más tiempo a tareas de mayor valor clínico.

El doctor Antonio Buño, jefe de Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario La Paz, entrevistado en el programa Kilómetro Cero de esRadio, afirma que "nos hemos tenido que formar en el manejo de este nuevo equipo, aunque la tecnología ya era conocida por nosotros". Celebra su llegada porque "nos permite medir de forma precisa los niveles de fármacos, hormonas y vitaminas aunque sean muy bajos, algo que puede ser clave para tratar tumores y cánceres tan prevalentes como el de mama en la mujer o de próstata en el varón y también el seguimiento y diagnóstico de patologías endocrinas en pacientes pediátricos". El doctor Buño confirma que "este proyecto llega tras mucho trabajo tratando de materializarlo en el hospital".

La primera aplicación asistencial ya implantada en La Paz es la monitorización de inmunosupresores en personas trasplantadas, tanto adultos como pediátricos. Este control resulta fundamental, ya que pequeñas modificaciones en la concentración de estos fármacos pueden incrementar el riesgo de rechazo del órgano o provocar toxicidad y efectos adversos graves.

La espectrometría de masas automatizada permite realizar estas determinaciones con una mayor sensibilidad y precisión, facilitando un ajuste terapéutico más seguro y personalizado.

La Comunidad de Madrid prevé ampliar progresivamente el catálogo de pruebas a otras áreas clínicas de La Paz como endocrinología, oncología, monitorización antibiótica o determinación de vitamina D y sus metabolitos.

Beneficio para miles de pacientes

La previsión es que cada año puedan beneficiarse de esta tecnología sanitaria de vanguardia varios miles de pacientes atendidos en distintos servicios clínicos del complejo. En Oncología, por ejemplo, permitirá monitorizar con mayor precisión tratamientos hormonales en cánceres hormonodependientes.

En población infantil, facilitará el diagnóstico y seguimiento de alteraciones endocrinas gracias a la capacidad de detectar hormonas esteroideas en concentraciones muy bajas que no podían medirse con suficiente fiabilidad por técnicas convencionales.

La implantación de esta plataforma se enmarca en el proceso de digitalización y modernización del laboratorio clínico impulsado por La Paz. La integración de resultados analíticos de alta calidad en los sistemas de información hospitalarios permitirá avanzar hacia modelos asistenciales más predictivos y personalizados que impliquen una mejor toma de decisiones clínicas y la anticipación de las posibles complicaciones.

Además, esta tecnología tendrá un papel creciente en el desarrollo de la medicina preventiva y personalizada, gracias a su capacidad para medir con gran precisión biomarcadores, hormonas, metabolitos y fármacos, favoreciendo diagnósticos más precoces y tratamientos adaptados a las características de cada paciente.