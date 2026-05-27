El secreto mejor guardado de los deportistas para acabar con el dolor de rodillas

El colágeno se ha convertido en el suplemento estrella de los gimnasios y vestuarios. Protege las articulaciones y previene lesiones en atletas sometidos a grandes cargas de trabajo. Al ser la proteína más abundante del cuerpo humano y el componente principal de tendones, ligamentos y cartílagos, se presenta como imprescindible para combatir el envejecimiento de estas estructuras.

Los tendones y los ligamentos son los encargados de transmitir la fuerza y permitir el movimiento. Sin embargo, tienen un problema: su flujo sanguíneo es limitado, lo que hace que se adapten lentamente al entrenamiento y sean muy propensos a lesiones por sobrepeso. Ante este desgaste, la suplementación con colágeno hidrolizado busca aportar los aminoácidos necesarios para acelerar la recuperación de estos tejidos, actuando como un refuerzo estructural para el esqueleto del atleta.

Alivio del dolor articular: la evidencia más sólida

Los estudios científicos más prometedores no apuntan a un aumento de la fuerza, sino a la reducción de las molestias físicas. Dos investigaciones clave reflejan este beneficio:

Menos dolor en el esfuerzo : un ensayo de 24 semanas con atletas sanos demostró que 10 gramos diarios de colágeno redujeron el dolor en rodillas y articulaciones al caminar, saltar o cargar peso.

Eficacia en jóvenes activos: otro estudio de 12 semanas con 180 jóvenes detectó que una dosis menor (5 gramos diarios) disminuía significativamente el dolor de rodilla inducido por el ejercicio.

El colágeno de mayor disponibilidad

Encontrar un product que combine la alta biodisponibilidad y la activación de las vías de producción endógenas del colágeno no es fácil.

Colacell Platinum de Mundo Natural es el suplemento más potente del mercado gracias a su composición a base de colágeno bovino hidrolizado VERISOL® y colágeno marino hidrolizado con elastina, plantas, vitamina C, minerales, ácido hialurónico y oleorresina rica en astaxantina del alga Haematococcus pluvialis, con edulcorante.

Colacell Platinum® combina colágeno hidrolizado bovino (tecnología VERISOL™) y colágeno hidrolizado marino + elastina que favorecen una mejor absorción, asimilación y distribución de los péptidos bioactivos de colágeno.

La nueva fórmula refuerza su potencial antioxidante con los extractos de granada, astrágalo y astaxantina junto a la vitamina C.

Las proteínas contribuyen a conservar la masa muscular y al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.

En parafarmaciamundonatural.es encontramos una amplia gama de suplementación relacionada con el envejecimiento prematuro y la acción de los radicales libres.