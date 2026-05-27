ISDIN renueva su liderazgo en el ranking 'Forbes' de los mejores fotoprotectores solares

ISDIN vuelve a liderar en 2026 el panel anual realizado por la revista Forbes sobre los mejores fotoprotectores solares en España. Este año, ISDIN se ha situado de nuevo a la cabeza en cuatro de las cinco categorías, siendo la principal opción de dermatólogos y farmacéuticos en las tres correspondientes a fotoprotectores faciales y en la de pediátricos. Otras marcas como Avène, Heliocare y La Roche-Posay también han sido incluidas en el ranking elaborado por expertos.

Un grupo de dermatólogos, farmacéuticos y pediatras ha analizado los principales fotoprotectores solares disponibles en el mercado español y ha clasificado los cinco mejores productos dentro de cinco categorías distintas: fotoprotección facial sin color ni tratamiento, facial con color, facial con tratamiento específico, corporal y pediátrica.

Como en 2025, Fusion Water Magic SPF50 de ISDIN lidera la categoría de fotoprotección facial sin color ni tratamiento. Según los expertos, su textura ligera, frescura y comodidad en el uso la llevan a liderar esta categoría. Asimismo, la versión con color de este fotoprotector, que destaca como fotomaquillaje también por su textura ligera, lidera un año más la categoría dedicada a este tipo de productos.

ISDIN también se mantiene en 2026 como la principal opción dentro de la categoría de fotoprotección facial con tratamiento específico. Eryfotona AK-NMSC Fluid SPF100 sigue siendo la elegida por dermatólogos y farmacéuticos para la prevención y tratamiento protector adyuvante de la queratosis actínica (AK) y otras formas de cáncer cutáneo no melanoma (NMSC).

En el ámbito de los fotoprotectores corporales, los expertos han destacado este año el Solar Spray de Avène, que lidera la categoría por su SPF50 y protección ante rayos UVA y UVB.

El ranking se cierra con la categoría de fotoprotectores pediátricos, en la que ISDIN vuelve a estar en primera posición, esta vez con la versión para niños de Fusion Water Magic, que ha sido el más valorado por el jurado.

El panel de Forbes ha sido elaborado con el objetivo de orientar al consumidor en la elección de protectores solares de cara a la campaña estival. Según la publicación, el listado visibiliza anualmente las opciones más destacadas del mercado español bajo parámetros técnicos.