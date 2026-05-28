El remedio definitivo para acabar con la fatiga visual y el ojo seco

Este jueves se celebra el Día Nacional de la Nutrición y lo que pocas personas conocen es que nuestros ojos son muy exquisitos a la hora de elegir los nutrientes que frenan su deterioro y el envejecimiento prematuro.

Si tenemos en cuenta que el uso prolongado de las pantallas acelera este envejecimiento, provoca fatiga visual y está detrás de un gran número de diagnósticos de ojo seco, saber cómo nutrir el ojo se presenta tan esencial como saber cómo nutrir cualquier otra estructura de nuestro organismo.

Una dieta rica en antioxidantes, vitaminas A, C, E, zinc y ácidos grasos omega-3 ayuda a proteger la retina y a reducir el riesgo de patologías oculares relacionadas con la edad, como la degeneración macular y el ojo seco.

Los déficits nutricionales solo de vitamina A pueden estar detrás de la sequedad ocular y de las dificultades de adaptación a la oscuridad, mientras que niveles bajos de vitaminas del grupo B se han relacionado con fatiga visual o sensibilidad a la luz.

Además, la luteína y la zeaxantina, carotenoides concentrados en la zona central de la retina, contribuyen a proteger el ojo de la exposición a la luz y del estrés oxidativo, mientras que los ácidos grasos omega-3, presentes en pescados azules como el salmón, las sardinas o la caballa, contribuyen al buen estado de la película lagrimal y ayudan a reducir la inflamación ocular, lo que puede aliviar síntomas de ojo seco.

Mirar a la lejanía o conocer suplementos como Visión Plus de MundoNatural que incluye en una sola perla todos estos nutrientes, es una manera de garantizar el buen funcionamiento de nuestra visión al tiempo que prevenimos enfermedades o retrasamos su debut.

Visión Plus mejora la visión nocturna y la salud de la retina al prevenir el deterioro oxidativo de la córnea, el cristalino y la retina, y su fórmula liposomada garantiza hasta diez veces más de absorción que cualquier otro suplemento.

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