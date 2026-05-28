Investigadores españoles logran frenar a una de las bacterias más peligrosas del mundo

Un equipo multidisciplinar de la Universidad de Zaragoza ha logrado identificar una nueva familia de compuestos químicos que muestran una gran actividad frente a las bacterias resistentes a los antibióticos. Entre los microorganismos que sucumben a esta nueva alternativa se encuentra el Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA), considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como uno de los patógenos más peligrosos a nivel global debido a su elevada tolerancia a los tratamientos convencionales.

El descubrimiento, que ha sido publicado en la revista científica Antibiotics, supone un avance en la lucha contra las resistencias antimicrobianas. Este problema es, en la actualidad, uno de los mayores desafíos sanitarios a nivel mundial y es el responsable directo de millones de muertes cada año.

La investigación ha sido llevada a cabo por especialistas del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA), que es un centro mixto del CSIC y la Universidad de Zaragoza, en estrecha colaboración con el Equipo de Antimicrobianos del Grupo de Genética de Micobacterias de la propia institución educativa.

El trabajo es el resultado de una meticulosa línea de investigación que se ha prolongado durante casi cinco años y que destaca por aplicar una metodología poco habitual en el ámbito de la farmacología. A diferencia de los procesos tradicionales de desarrollo médico, el equipo científico aragonés decidió analizar diversas moléculas que originalmente habían sido diseñadas para aplicaciones fotovoltaicas y estudios relacionados con la ciencia de los materiales.

Fue mediante el trabajo con estos compuestos fotoactivos, utilizados habitualmente en investigaciones sobre materiales con propiedades energéticas, cuando descubrieron de forma totalmente inesperada que una familia química muy concreta presentaba una fuerte actividad antibacteriana. "Este enfoque permitió identificar actividad bactericida en varios compuestos frente a bacterias grampositivas incluso en concentraciones muy bajas", subrayan los propios investigadores en sus conclusiones.

Uno de los aspectos más relevantes del ensayo es la eficacia mostrada por algunos de estos compuestos de origen sintético frente a distintas cepas de Staphylococcus aureus. Esta bacteria se encuentra presente de forma habitual en el microbioma humano, pero cuando adquiere mecanismos de defensa ante los antibióticos, puede desencadenar en los pacientes infecciones graves que resultan difíciles de tratar en los entornos hospitalarios.

Uno de los compuestos analizados demostró ser plenamente eficaz frente a MRSA. Además, los ensayos clínicos realizados sobre modelos experimentales de células humanas, concretamente en la línea HepG2, revelaron que los compuestos no generan una toxicidad significativa en las dosis que son necesarias para poder eliminar los microorganismos perjudiciales.

Los responsables del estudio científico destacan también que estos compuestos recién identificados poseen una estructura química completamente diferente a la de las familias de antibióticos que se encuentran actualmente en el mercado.