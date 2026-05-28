La salud reproductiva gana peso en la conversación sobre la salud integral femenina

La salud reproductiva se está consolidando como una parte esencial de la salud integral de la mujer en un contexto marcado por el retraso de la maternidad, el aumento de patologías ginecológicas infradiagnosticadas y una mayor conciencia sobre prevención y bienestar femenino.

Especialistas de IVI advierten de que muchas mujeres siguen llegando tarde a la consulta de fertilidad por desconocimiento sobre cómo evoluciona la capacidad reproductiva con la edad o por la normalización de síntomas asociados a patologías como la endometriosis o el síndrome de ovario poliquístico (SOP), dos enfermedades con un importante impacto en la calidad de vida y en la fertilidad.

"La salud reproductiva no debería abordarse únicamente cuando existe un problema para lograr el embarazo. Forma parte de la salud de la mujer y requiere información, prevención, diagnóstico precoz y acompañamiento médico a lo largo de distintas etapas de la vida", explica la Dra. Alejandra Santana, ginecóloga en IVI Las Palmas.

En los últimos años, la fertilidad ha dejado de ser exclusivamente una cuestión ligada a la maternidad para integrarse en conversaciones más amplias sobre salud femenina, bienestar emocional, planificación vital y cambios sociales. Factores como el retraso de la maternidad, las dificultades de conciliación, la inestabilidad laboral o la falta de información sobre reserva ovárica están modificando la forma en que muchas mujeres afrontan su proyecto reproductivo.

En este contexto, tratamientos como la preservación de la fertilidad han experimentado un importante crecimiento. Según datos y estudios desarrollados por IVI, vitrificar óvulos antes de los 35 años puede aumentar hasta un 40% las posibilidades de éxito reproductivo respecto a hacerlo más tarde.

Además, especialistas del grupo recuerdan la necesidad de visibilizar enfermedades ginecológicas que durante años han permanecido infradiagnosticadas o normalizadas socialmente. Es el caso de la endometriosis, una patología que afecta aproximadamente a una de cada diez mujeres y que puede provocar dolor incapacitante, inflamación crónica y problemas de fertilidad.

"La menstruación no debería doler de forma incapacitante. Muchas pacientes tardan años en obtener un diagnóstico, por ejemplo, en el caso de la endometriosis, y durante ese tiempo ven afectada su calidad de vida, su salud emocional e incluso su fertilidad futura", señala la Dra. Santana.

El grupo también insiste en la importancia de incorporar la salud reproductiva dentro de las estrategias de prevención y educación sanitaria dirigidas a las mujeres. Conocer la evolución de la fertilidad, identificar síntomas de alerta y acceder a información médica rigurosa son algunas de las claves para favorecer una toma de decisiones informada.

En este sentido, la Dra. Santana subraya que las revisiones ginecológicas periódicas "deben ir más allá de la detección de patología orgánica" e incluir la valoración de la reserva y la función ovárica, así como abordar "de forma proactiva las inquietudes de las pacientes en torno a la maternidad y su planificación futura".

En el marco del Día Mundial de la Salud de la Mujer, IVI reivindica una visión más amplia de la salud femenina, en la que la salud reproductiva, emocional y ginecológica ocupen un lugar prioritario dentro de la conversación pública y sanitaria.