Los sindicatos sanitarios avisan a Mónica García: no admitirán recortes en el Estatuto Marco

Los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF han advertido al Ministerio de Sanidad de que no aceptarán modificaciones en el futuro Estatuto Marco que supongan "un paso atrás" respecto a las mejoras laborales pactadas el pasado enero, especialmente en materia de jubilación anticipada y parcial.

Según han explicado las organizaciones sindicales en un comunicado recogido por EFE, la advertencia se ha producido durante la reunión mantenida este jueves con el departamento que dirige Mónica García, previa a que el anteproyecto de ley llegue al Consejo de Ministros para iniciar posteriormente su tramitación parlamentaria.

Las jubilaciones, línea roja

Los sindicatos con representación en el Ámbito de Negociación sostienen que el Ministerio les ha trasladado las aportaciones introducidas por otros departamentos del Gobierno en las distintas versiones del texto. No obstante, Sanidad se ha comprometido a continuar trabajando "para que se respete lo acordado con las organizaciones sindicales el pasado mes de enero".

Las organizaciones sindicales recalcan que consideran "irrenunciables" algunos de los puntos pactados hace meses. Entre ellos, destacan la posibilidad de regular la jubilación anticipada por la penosidad asociada al trabajo sanitario. También defienden el acceso a la jubilación parcial en condiciones similares a las del sector privado.

"En el texto acordado el pasado mes de enero con el Ministerio de Sanidad, las organizaciones sindicales habían logrado incluir de manera concreta dicha posibilidad por lo que no aceptarán que se pueda cuestionar dicha opción", subrayan en el comunicado difundido tras el encuentro.

Además, recuerdan que el Ministerio debe elaborar un informe técnico que permita iniciar el procedimiento para que la Seguridad Social pueda determinar en el futuro el acceso a la jubilación anticipada en función de las características de la actividad desarrollada en el ámbito sanitario.

Persisten las discrepancias

Respecto a la jubilación parcial, los sindicatos señalan que el acuerdo contemplaba desarrollar la regulación del denominado nombramiento de relevo, una fórmula que hasta ahora no estaba definida y que facilitaría el acceso de este personal a esa modalidad de retiro.

El texto pactado sigue siendo rechazado por los seis sindicatos médicos convocantes de las jornadas de huelga desarrolladas durante los últimos meses, que mantienen sus discrepancias con Sanidad. Las organizaciones aseguran que todavía no existe consenso sobre algunas de sus principales reivindicaciones, entre ellas las relacionadas con las jubilaciones anticipadas del colectivo médico.