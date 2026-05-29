Fin del tabaco: la ciencia avala alternativas sin humo

Casi la mitad de los vapers que circulan por Europa son ilegales. Llegan sin garantías, sin control sanitario, y en muchos casos acaban en manos de menores. España está entre los países más afectados: el Instituto Fraunhofer estima que entre el 38% y el 45% del mercado nacional es ilícito. Es una de las consecuencias de llevar años endureciendo restricciones sin haber construido antes un sistema que las haga cumplir.

Mientras tanto, uno de cada cinco adultos españoles sigue fumando. Llevamos décadas con una tasa que ronda el 20-22% y que no termina de bajar. Detrás hay infartos, cánceres de pulmón y un sistema sanitario que absorbe el coste año tras año. Otros países sí han conseguido reducirla.

El problema es el humo

Quemar tabaco libera más de 6.000 sustancias químicas. Unas cien de ellas están identificadas como causas o posibles causas de enfermedad. Eso es lo que provoca el daño, no la nicotina, que genera dependencia pero no provoca cáncer por sí sola. La FDA, el NHS, el PHE y el Instituto de Riesgos Alemán llevan años señalando esta diferencia, que tiene consecuencias prácticas importantes, los productos que no queman —vapeo, tabaco calentado, bolsas de nicotina— reducen drásticamente esa exposición. No son inofensivos, pero no son lo mismo que un cigarrillo.

En España, sin embargo, nueve de cada diez médicos de Atención Primaria dicen no tener conocimientos suficientes sobre estas alternativas. Y consideran insuficientes las terapias disponibles para dejar de fumar.

Países que han bajado sus cifras

Suecia tiene hoy una tasa de fumadores del 3,7%. Por debajo del umbral del 5% que la OMS usa para hablar de país "libre de humo". Consume nicotina en niveles similares al resto de Europa, pero registra un 41% menos de cáncer de pulmón y menos de la mitad de muertes asociadas al tabaquismo. La diferencia está en qué productos consume: snus, bolsas de nicotina, cigarrillos electrónicos. Productos sin combustión.

Nueva Zelanda bajó del 14,5% al 6,8% en siete años. El Reino Unido ronda el 10% desde que integró el vapeo en su sistema sanitario público. En Japón, la irrupción del tabaco calentado provocó una caída del 52% en las ventas de cigarrillos en una década. Francia acaba de actualizar su postura oficial: el vapeo no es lo mismo que fumar, y su ministerio de sanidad ya lo dice así. España sigue en el 20-22%.

Hace poco, la Asociación Española Contra el Cáncer advertía de que los vapeadores "afectan a los que están alrededor". Un estudio de la Universidad de Valencia pone números a esa afirmación: el aerosol del vapeo genera hasta tres veces menos partículas que el humo del tabaco, y la exposición pasiva es hasta siete veces inferior. No es lo mismo, aunque el debate público las considere igual.

Un ensayo clínico publicado en JAMA añade otro dato relevante, quienes sustituyen completamente el cigarrillo por dispositivos electrónicos con nicotina tienen hasta tres veces más probabilidades de dejarlo a corto plazo que quienes usan dispositivos sin nicotina.

Regular de verdad

PP y PSOE han alcanzado un acuerdo para limitar la venta de vapeadores a canales autorizados. Más trazabilidad, protección para menores, menos mercado negro. Llega tarde, pero llega.

Lo que no cambia es el fondo, los países que han reducido el tabaquismo no lo han hecho persiguiendo la nicotina. Han ido a por la combustión. Las alternativas sin humo reducen la exposición a tóxicos en rangos de entre el 90% y el 99% respecto al cigarrillo. El camino existe. Lo que falta es seguirlo.