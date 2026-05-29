La Regla de los 30 vegetales para recuperar tu salud digestiva según los expertos

La microbiota intestinal, un ecosistema de 100 billones de microorganismos, se confirma como pilar de la salud integral, vinculada a la digestión, el sistema inmune, el estado de ánimo, la salud cardiovascular, la piel y el equilibrio hormonal. Hoy, en el Día Mundial de la Salud Digestiva, las autoridades médicas y científicas insisten en la importancia de cuidar la flora intestinal como uno de los pilares más importantes de nuestra salud.

El tracto digestivo alberga billones de microorganismos esenciales, cuyo desequilibrio por malos hábitos o estrés, conocido como disbiosis, afecta a la salud inmunitaria, mental, cardiovascular, cutánea y hormonal. Cada vez conocemos más detalles de cómo interacciona con el resto del organismo, por lo que su cuidado precisa de un enfoque integral.

El creciente interés por la microbiota se refleja en el ámbito científico y clínico. Por ejemplo, la Organización Mundial de Gastroenterología destaca su papel en la salud y en la prevención de enfermedades, a través de mecanismos como la producción de ácidos grasos de cadena corta, fundamentales para el equilibrio intestinal y una adecuada función inmunitaria. En esta misma línea, entidades como la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria abogan por abordarla desde una perspectiva multidisciplinar y por un uso prudente de los probióticos.

El estrés diario, el sedentarismo y los cambios en los hábitos alimentarios en las últimas décadas están influyendo en la salud digestiva de la población. La globalización alimentaria, el auge del consumo rápido y la incorporación de patrones dietéticos cada vez más internacionalizados han transformado la manera de comer y, con ello, la variedad y la integridad de nuestra flora intestinal.

En la otra cara de la moneda, una alimentación más cruda, con más fibra y abundante en vegetales, puede restaurar nuestra flora intestinal. Muchos expertos ya hablan de la regla de los 30 vegetales, una dieta que anima a que incorporemos a nuestra dieta, al menos, 30 tipos distintos de estos alimentos a la semana. Frutas, verduras, legumbres, semillas y frutos secos son los grandes aliados para nutrir y promover la variedad bacteriana.

Si a esta regla de oro le añadimos los beneficios de los fermentados y eliminamos de nuestra dieta los ultraprocesados, podremos restaurar y proteger uno de los núcleos más importantes de la salud integral.

Cuando queramos realizar un trabajo más profundo, combatir la inflamación o revertir el impacto de los antibióticos, la suplementación puede ser una herramienta poderosa. Si bien cada vez hay más probióticos en el mercado, los más eficaces son los que incluyen, no solo a las bacterias, sino también su alimento. Es lo que se llama simbiótico, y no es tan frecuente encontrarlos. Uno de los más eficaces, y recomendados por la medicina integrativa, es Simbioline Megaflora de Mundo Natural.

Simbioline Megaflora es un complemento alimenticio a base de inulina, mezcla de cepas bacterianas y vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunológico, ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y contribuye al metabolismo energético normal.

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