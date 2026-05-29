Primera operación en Europa a un feto con el intestino desarrollado fuera del cuerpo

Un equipo de los hospitales Sant Joan de Déu y Clínic de Barcelona, integrados en el consorcio BCNatal, ha logrado un hito en medicina fetal al intervenir a un feto de apenas 700 gramos para corregir una gastrosquisis, una malformación congénita que provocaba que parte de los intestinos se desarrollaran fuera del abdomen. Se trata de una intervención pionera en Europa y el bebé ha nacido posteriormente sin complicaciones.

La operación se llevó a cabo durante el embarazo de una joven de 20 años, tras detectarse la anomalía en la semana 20 de gestación. El seguimiento posterior confirmó que no existían otras malformaciones asociadas, lo que permitió plantear una cirugía fetal tras la evaluación de un comité de ética.

Detección precoz y decisión clínica

El diagnóstico de la gastrosquisis se produjo en una ecografía rutinaria. A partir de ese momento, el equipo médico de BCNatal inició un control exhaustivo del embarazo para valorar la evolución del feto y el grado de afectación.

La patología, poco frecuente, consiste en un defecto en la pared abdominal, generalmente a la derecha del cordón umbilical, que impide su cierre correcto durante la gestación. Como consecuencia, los intestinos quedan expuestos al líquido amniótico, lo que puede provocar lesiones graves, complicaciones digestivas o la necesidad de nutrición parenteral tras el nacimiento.

La gastrosquisis afecta aproximadamente a entre 3 y 4 casos por cada 10.000 nacimientos, lo que en España supone en torno a 120 casos al año, según estimaciones médicas. En este caso, los especialistas identificaron un subgrupo de mayor complejidad, conocido como gastrosquisis compleja, que representa entre el 15% y el 20% del total de casos.

La cirugía fetal

En la semana 28 de gestación, el equipo médico accedió al útero mediante una incisión en el abdomen de la madre para trabajar directamente sobre el feto.

Los especialistas reposicionaron al bebé y utilizaron instrumental quirúrgico específico para localizar el defecto en la pared abdominal. Posteriormente, reintrodujeron cuidadosamente los intestinos en su cavidad natural, con el objetivo de evitar lesiones irreversibles.

El director de BCNatal, Eduard Gratacós, explicó que este tipo de "terapia fetal" no se había realizado hasta ahora en Europa "en parte por su complejidad, que es reparar este defecto en la vida del feto". Hasta ahora, solo se había efectuado en centros de EEUU y en algunos países de América Latina como Colombia.

Evolución del embarazo y nacimiento

Tras la intervención, el embarazo continuó con seguimiento especializado. El parto se produjo en la semana 34 mediante cesárea. Tanto la madre como el recién nacido evolucionaron de forma favorable y sin complicaciones.

El bebé no ha requerido tratamientos invasivos posteriores y actualmente mantiene una dieta y desarrollo normales. La madre, María Camila, ha se˜alado que la experiencia resultó "abrumadora, pero ahora estamos muy contentos con el resultado de la cirugía y cómo salió todo con el bebé".