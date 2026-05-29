Vuelve la calima a España: previsión del polvo sahariano

Una nueva intrusión de polvo sahariano afectará desde este miércoles a buena parte de la Península y Baleares. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de un aumento de partículas en suspensión procedentes del norte de África, un fenómeno que reducirá la visibilidad y deteriorará la calidad del aire durante las próximas horas.

Los expertos recomiendan mantener las ventanas cerradas en las franjas de mayor concentración de polvo, bajar persianas para limitar la entrada de partículas en las viviendas y evitar actividades físicas intensas al aire libre. También aconsejan extremar las precauciones en personas con problemas respiratorios, mayores y niños.

Episodio de calima en varias comunidades

Las previsiones apuntan a que la concentración de polvo será especialmente notable en Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia, aunque el fenómeno podría extenderse a otras zonas del interior peninsular. Según los modelos de predicción de Aemet, la situación estará favorecida por la entrada de aire cálido africano impulsado por vientos del sur.

Este tipo de episodios suele provocar un incremento de las partículas PM10 y PM2.5, elementos microscópicos capaces de penetrar en el sistema respiratorio. La Organización Mundial de la Salud relaciona las altas concentraciones de estas partículas con un mayor riesgo de irritación ocular, tos y agravamiento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Además, si las precipitaciones previstas llegan a coincidir con el polvo en suspensión, podrían registrarse lluvias de barro en distintas zonas del país.

Recomendaciones sanitarias

Las autoridades sanitarias aconsejan limitar el tiempo de exposición en exteriores y utilizar mascarilla FFP2 en personas vulnerables si la concentración de polvo aumenta de forma significativa. También recomiendan limpiar superficies con paños húmedos para evitar que las partículas vuelvan a dispersarse en el ambiente.

El fenómeno de la calima es habitual en España durante los meses cálidos, especialmente cuando las corrientes atmosféricas arrastran masas de aire desde el Sáhara. En Canarias, este tipo de episodios son frecuentes, aunque en los últimos años también se han intensificado en la Península durante primavera y verano.

Los expertos prevén que la situación comience a remitir con la entrada de vientos atlánticos a partir de los próximos días, lo que ayudaría a limpiar progresivamente la atmósfera.