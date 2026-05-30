Por qué la migraña es un indicador de riesgo de ictus

La migraña con aura lleva décadas siendo vigilada como factor de riesgo cerebrovascular en mujeres jóvenes. Ahora, una investigación publicada en Neurology, la revista oficial de la Academia Americana de Neurología, amplía ese foco de alerta: el estudio analizó datos de la cohorte REGARDS, un amplio proyecto que reúne información de salud de miles de personas en Estados Unidos, y siguió durante una media de 6,4 años a 11.381 adultos de 45 años o más que no habían sufrido un ictus previo.

El resultado principal: quienes padecen migraña con aura presentan un 73% más de riesgo relativo de sufrir un ictus isquémico que quienes no tienen migraña. La migraña sin aura, en cambio, no mostró una asociación estadísticamente significativa.

En términos concretos, el 5% de las personas con migraña con aura sufrió un ictus durante el seguimiento, frente al 3% de quienes no padecían migraña. Los investigadores calculan que los adultos con migraña con aura tienen entre 1,5 y 1,9 veces más probabilidades de sufrir un ictus isquémico, el tipo causado por la interrupción del flujo sanguíneo hacia una zona del cerebro.

El hallazgo es relevante porque la literatura científica previa se había centrado sobre todo en mujeres menores de 45 años, dejando un vacío de conocimiento sobre qué ocurre en la mediana edad y la vejez.

Un mecanismo biológico que explica el vínculo

La relación entre migraña con aura e ictus no es un hallazgo aislado ni inexplicable. Entre los mecanismos propuestos figuran la depresión cortical propagada, la hipercoagulación, el vasoespasmo, la disfunción endotelial y factores de riesgo cardiovascular compartidos entre ambas enfermedades.

Esta ola de despolarización neuronal que recorre la corteza cerebral durante el aura puede provocar, en estados de vulnerabilidad vascular, una vasoconstricción extrema que favorece la formación de trombos. A ello se suma que el riesgo de ictus se multiplica considerablemente en presencia de otros factores: más de tres veces con el tabaquismo y más de cuatro veces con el consumo de anticonceptivos orales en mujeres con migraña con aura, según revisiones publicadas en la revista Neurología de la Sociedad Española de Neurología.

El hallazgo inesperado: los hombres, en el punto de mira

Uno de los resultados más sorprendentes del estudio afecta específicamente a los hombres. Los participantes masculinos de entre 45 y 72 años con migraña, independientemente de si presentaban aura o no, mostraron un riesgo de ictus más de 3,5 veces superior al de quienes no padecían migraña. Este dato contradice la narrativa predominante en la literatura científica, que había subrayado históricamente el riesgo en mujeres jóvenes.

El trabajo también tiene limitaciones reconocidas por sus autores: el diagnóstico de migraña y la presencia de aura se basaron en la información facilitada por los propios participantes, y no en los criterios diagnósticos oficiales de la Sociedad Internacional de Cefaleas. Tampoco se recogieron datos detallados sobre la frecuencia de los ataques, la gravedad o el historial de tratamiento.

Pese a ello, la investigación abre un debate que trasciende el laboratorio. La revisión de alcance publicada en el Journal of Clinical Medicine por investigadores de la Universidad de California en San Diego concluye que el aumento del riesgo de ictus isquémico en la migraña con aura está consistentemente demostrado, aunque la fisiopatología concreta que lo explica todavía no se comprende del todo.

Los autores del nuevo estudio apuestan por incorporar los antecedentes de migraña a los protocolos de prevención del ictus en consulta, tratando la migraña con aura no como un trastorno de dolor crónico, sino como un indicador independiente de riesgo cerebrovascular.