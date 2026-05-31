Así ayuda el extracto de granada a prevenir el deterioro cognitivo en mayores

Un estudio liderado por la Universidad Metropolitana de Manchester (Reino Unido) ha observado que la suplementación diaria con extracto de granada rico en punicalagina podría contribuir a mejorar algunos parámetros relacionados con la función cognitiva y reducir marcadores inflamatorios asociados al envejecimiento. Los resultados han sido publicados en la revista científica Geriatrics.

La investigación fue presentada en el encuentro Vitafoods Europe 2026, celebrado recientemente en Barcelona, y estuvo dirigida por la profesora titular de Nutrición y Dietética Grace Farhat. El trabajo analizó los efectos del extracto de granada en adultos de entre 55 y 70 años durante un periodo de 12 semanas.

Los científicos estudiaron el impacto de esta suplementación sobre la inflamación crónica de bajo grado asociada al envejecimiento, así como sobre la presión arterial, la salud vascular y distintos indicadores de función cognitiva.

Mejora en razonamiento y función ejecutiva

Según explicó Farhat, los resultados del ensayo sugieren que el extracto de granada "tiene el potencial de mejorar la función cognitiva" y podría convertirse en una estrategia de prevención frente al deterioro cognitivo en adultos mayores.

En concreto, los investigadores detectaron una mejora en una prueba cognitiva relacionada con el razonamiento y la función ejecutiva. El estudio señala que el deterioro cognitivo puede comenzar en la mediana edad, motivo por el que la prevención temprana se ha convertido en una de las principales líneas de investigación sobre envejecimiento saludable.

El ensayo incluyó a 86 participantes y fue completado por 76 personas. La investigación se centró especialmente en la punicalagina, el principal polifenol presente de forma natural en la granada. Los autores consideran que este compuesto podría estar relacionado con los cambios observados en algunos parámetros analizados.

Descenso de biomarcadores inflamatorios

Además de las mejoras cognitivas detectadas, el estudio observó una disminución significativa de los biomarcadores inflamatorios IL-6 e IL-1B entre los participantes que recibieron extracto de granada.

Los investigadores también registraron una reducción de la presión arterial sistólica en ese mismo grupo. Según recuerda el trabajo, la inflamación crónica de bajo grado asociada al envejecimiento se relaciona con enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y deterioro neurodegenerativo.

Farhat explicó que los resultados muestran el potencial del extracto de granada para reducir procesos inflamatorios vinculados al envejecimiento vascular. La presión arterial sistólica descendió significativamente en el grupo que recibió el suplemento de granada.

La investigadora añadió que el estudio detectó además un aumento significativo de IGF-1 circulante, una hormona considerada biomarcador del envejecimiento.

El papel de los polifenoles

Según explicó Farhat durante la presentación del estudio, se ha demostrado que IGF-1 participa en mecanismos relacionados con la reducción del estrés oxidativo y de la señalización inflamatoria, lo que podría tener un efecto protector frente al envejecimiento vascular normal.

La investigadora recordó además que los polifenoles son compuestos naturales presentes en distintos alimentos de origen vegetal, entre ellos el aceite de oliva, los frutos secos, las verduras, el té o las bayas.

Estos compuestos se asocian con procesos relacionados con la reducción del estrés oxidativo y de la inflamación crónica en el organismo.

Los autores consideran necesario ampliar los resultados mediante estudios de mayor duración, especialmente centrados en la función cognitiva y en el papel de la microbiota intestinal en la producción de metabolitos derivados de la punicalagina.

Farhat señaló que las próximas investigaciones buscarán comprender mejor cómo influye esta interacción en los posibles efectos asociados al envejecimiento saludable.