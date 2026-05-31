El calor obliga al corazón a trabajar más: así afecta a tu sistema cardiovascular

Con la llegada del verano, el sistema cardiovascular enfrenta uno de sus mayores retos estacionales. El calor provoca una dilatación de los vasos sanguíneos para favorecer la pérdida de temperatura corporal, lo que obliga al corazón a aumentar su frecuencia y esfuerzo para mantener una circulación adecuada.

Para un corazón sano este proceso es manejable, pero en pacientes con hipertensión, insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica, la situación puede ser peligrosa. Las personas con enfermedades cardiovasculares crónicas tienen hasta un 700% más de riesgo de muerte cardiovascular durante episodios de calor extremo, según una declaración científica conjunta de varias sociedades de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC).

El mecanismo que explica este riesgo es múltiple. La deshidratación y los desequilibrios electrolíticos que la acompañan pueden modificar los potenciales de acción de los miocitos cardíacos y desencadenar arritmias. Además, la deshidratación activa el sistema nervioso simpático, lo que eleva la frecuencia cardíaca y la demanda metabólica del corazón. En pacientes con enfermedad cardiovascular previa, este desajuste puede desencadenar episodios isquémicos o incluso una rotura de placa que derive en infarto o ictus.

El peligro silencioso de los fármacos cardiovasculares

Uno de los factores de riesgo menos conocidos entre la población general es la interacción entre el calor y los medicamentos habituales en estos pacientes. Los diuréticos, prescritos con frecuencia en hipertensión e insuficiencia cardíaca, pueden agravar los efectos del calor al inducir deshidratación y desequilibrios electrolíticos.

Los antihipertensivos, incluidos los betabloqueantes, pueden contribuir a un gasto cardíaco insuficiente en situaciones de estrés térmico. Por ello, la Asociación Americana del Corazón recomienda a los pacientes con estos fármacos extremar las precauciones durante las olas de calor, pero no interrumpir la medicación salvo indicación expresa de su médico.

A esto se suma que la capacidad de termorregulación se reduce con la edad y con ciertas patologías. Las personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas tienen menor tolerancia al estrés térmico, y el calor extremo puede además exacerbar los efectos secundarios y reducir la eficacia de los fármacos cardiovasculares más comunes. Los síntomas iniciales de descompensación —cansancio, palpitaciones, debilidad, dificultad respiratoria leve o confusión— pueden aparecer de forma gradual y pasar desapercibidos, especialmente en personas mayores.

Prevención activa, la mejor herramienta

La declaración científica de la ESC subraya también que el calor puede promover un estado proinflamatorio y protrombótico, con niveles elevados de marcadores inflamatorios como la interleucina-6 y una posible desregulación de la coagulación, especialmente en casos de golpe de calor severo.

Ante este panorama, las recomendaciones clínicas apuntan en una dirección clara: mantener una hidratación adecuada según las indicaciones médicas, evitar la exposición solar en las horas centrales del día, usar ropa ligera y transpirable, permanecer en espacios frescos y controlar regularmente la tensión arterial.

El número de muertes cardiovasculares relacionadas con el calor podría aumentar hasta un 233% para 2036, según las proyecciones recogidas en el mismo documento de la ESC, lo que convierte la prevención activa y la consulta médica ante cualquier duda en una prioridad de salud pública, no solo individual.