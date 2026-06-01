B. Braun presenta una solución digital que integra los ecosistemas hospitalarios para mejorar la cibseguridad

B. Braun, compañía líder en tecnología sanitaria, ha presentado, durante la celebración del XV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica (SEEIC), su propuesta estratégica Integrated Solutions, una solución digital que integra los ecosistemas hospitalarios para optimizar la gestión, reforzar la seguridad del paciente y garantizar entornos clínicos más seguros desde el punto de vista digital.

Esta innovación busca transformar la gestión hospitalaria, pasando del uso de productos individuales a integrar en un único sistema todos los elementos necesarios para un tratamiento, desde los dispositivos médicos y el software hasta la gestión de datos, bajo una arquitectura segura, interoperable y escalable. Entre estas soluciones se incluyen sistemas de infusión inteligentes, herramientas de cirugía digital, como las torres de visualización quirúrgica de Aesculap, soluciones de gestión de activos y suministros, y sistemas para diálisis que integran datos clínicos y de dispositivos para facilitar decisiones terapéuticas seguras y coordinadas.

Con esta estrategia, B. Braun refuerza su posición como actor clave en el ecosistema sanitario y consolida su modelo MedTech integral, basado en innovación, digitalización y ciberseguridad, que busca acompañar a los hospitales en su transición hacia entornos más conectados, eficientes y resilientes.

"El congreso SEEIC es una plataforma ideal para mostrar cómo nuestra visión MedTech integral está transformando la atención sanitaria", ha señalado Christoph Müller, consejero delegado de B. Braun España. "Desde B. Braun junto al ecosistema sanitario español desarrollamos soluciones innovadoras que combinan talento, tecnología y proximidad industrial para ofrecer herramientas que beneficien a pacientes, profesionales sanitarios y sistemas de salud".

El Hub Digital de Barcelona de la compañía juega un papel clave en el desarrollo de estas soluciones, impulsando próyectos que integran inteligencia artificial, software sanitario y gestión avanzada de datos. Estas capacidades permiten mejorar la eficiencia hospitalaria y reforzar la interoperabilidad y la seguridad de los sistemas clínicos, contribuyendo a posicionar a Barcelona como uno de los principales polos de innovación en salud en Europa.