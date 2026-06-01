El número exacto de pasos al día para no volver a engordar según los expertos

Una nueva investigación de la Universidad de Módena y Reggio Emilia en Italia muestra que dar alrededor de 8.500 pasos al día puede ayudar a las personas a mantener el peso después de hacer dieta.

Hasta ahora no había evidencia científica sobre el número de pasos que se deben dar para empezar a quemar calorías. Ahora, ya se sabe que superar los 8.000 pasos diarios no solo ayuda a perder peso sino también, y esto es lo más complicado, ayuda a mantener el peso logrado evitando el tan temido efecto rebote.

Alrededor del 80 % de las personas con sobrepeso u obesidad que inicialmente pierden peso tienden a recuperarlo total o parcialmente en un plazo de tres a cinco años. Una de las estrategias más efectivas es aumentar el número de pasos al día para compensar la ingesta diaria de alimentos.

Suplementos que valen más que los pasos

A la hora de elegir un buen suplemento para la pérdida de peso tenemos que estar seguros de que su ingesta no va a bloquear la absorción de otros nutrientes que son esenciales para el organismo. Además, la falta de nutrientes esenciales como pueden ser las grasas puede ser el peor error que cometamos en un programa de pérdida de peso, ya que nuestro organismo, nuestras células, se quedan sin su combustible para la quema de grasa.

De hecho, el suplemento elegido debe contener las vitaminas y minerales que impulsen a nuestro organismo a la quema controlada y específica de grasas. Simbioline Quemagrass de MundoNatural es un complemento alimenticio a base de extractos de plantas, vitaminas y minerales que ayudan a activar el metabolismo hormonal y de los hidratos de carbono gracias al cromo, el yodo y el zinc de los que está compuesto.

En parafarmaciamundonatural.es nos pueden asesorar de manera personalizada para tener éxito en este tipo de programas de pérdida o control de peso.