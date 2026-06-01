La demanda de productos de ortopedia deportiva en farmacias crece un 4% en el último año

La demanda acumulada de los productos de ortopedia deportiva en las farmacias comunitarias ha crecido un 4% en el último año. Así lo demuestra el Observatorio de Tendencias de Cofares, que registra además un importante incremento en los primeros meses de 2026.

En los últimos años destaca un aumento notable de la demanda en los periodos posvacacionales, con picos estacionales históricos en primavera y otoño. Sin embargo, tal y como revelan los datos del Observatorio, el primer trimestre de 2026 ha roto la dinámica, con un crecimiento continuo desde enero. En concreto, el mes de marzo ha marcado récord de ventas, anticipando la preparación para la temporada deportiva en los meses con una climatología más favorable.

En este sentido, la llegada del buen tiempo marca el comienzo de una temporada especialmente activa para quienes practican deporte al aire libre. Con el aumento de las temperaturas y las horas de luz, se multiplican en toda España las maratones, las carreras populares o los entrenamientos en el exterior, impulsando a muchas personas a retomar o intensificar su actividad física.

Esto trae consigo también la necesidad de aumentar la prevención y el cuidado de lesiones musculares y articulares a través de productos para emplear durante y después del ejercicio. Así, rodilleras, tobilleras, plantillas, medias de compresión o bandas de soporte, entre otros, se convierten en grandes aliados para practicar deporte de forma cómoda y segura.

Predominio de productos durante el entrenamiento

En concreto, predominan los productos ortopédicos empleados durante el ejercicio, que representan el 98% de los productos de este segmento demandados por las farmacias y cuya demanda crece también un 4% en el último año.

Mientras, la demanda de productos ortopédicos para la recuperación postentrenamiento, que representan el 2% restante de los productos, presenta un repunte excepcional en marzo de 2025. Y en los meses posteriores, tras normalizarse la demanda, las ventas han retomado una tendencia estable y ligeramente creciente hacia 2026.

Este hecho viene marcado por el aumento de productos con una excelente relación calidad-precio que se ofrecen exclusivamente en el canal farmacia, como aquellos de las marcas de Consumer Health de Cofares, Farline y Aposán. En este sentido, dentro de la categoría Aposán Dynamic se puede encontrar una amplia gama de productos de ortopedia que facilitan el ejercicio o la recuperación, como bandas elásticas, muñequeras, férulas, plantillas para pies o fajas.

Madrid lidera la demanda

Respecto a la distribución geográfica, la Comunidad de Madrid encabeza el ranking nacional, representando el 25% –un 8% más que en el último año– de la demanda total de productos de ortopedia deportiva.

Tras esta región, se sitúan Cataluña, con un 13% (+5%), y la Comunidad Valenciana con un 11% (+2%). Una tendencia que refleja el incremento generalizado de la demanda en gran parte del territorio.