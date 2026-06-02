Alerta sanitaria: Sanidad retira del mercado un dispositivo antiatragantamientos no homologado

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, ha emitido una alerta sanitaria para exigir el cese inmediato de la comercialización y la retirada total del mercado de un artículo de primeros auxilios conocido como Daem. Este producto se presentaba a los consumidores como una solución de urgencia para evitar asfixias, pero las autoridades han constatado que no cumple con los requisitos legales para operar en España.

El artículo investigado se ofrecía principalmente a través de su página web bajo el reclamo comercial de ser un "producto que salva vidas". Con un precio de venta al público cercano a los cincuenta euros, el equipo prometía liberar las vías respiratorias en caso de obstrucción severa mediante un mecanismo de succión. No obstante, al tratarse de una herramienta destinada a situaciones médicas críticas, está sujeta a una estricta normativa de homologación que, según las investigaciones oficiales, ha sido vulnerada.

Sin documentación técnica

El principal motivo de esta decisión radica en la imposibilidad de certificar la evaluación de conformidad del equipo. Aunque la caja del artículo lucía el habitual marcado CE, imprescindible para operar legalmente en el Espacio Económico Europeo, el distribuidor no ha logrado aportar a la Administración la documentación técnica que avale que los materials y el mecanismo superaron las pruebas estandarizadas exigidas por la legislación vigente.

A esta irregularidad documental se suman otras deficiencias patentes en el propio envoltorio y en las instrucciones de uso. Los inspectores de Sanidad han detallado que el etiquetado carece de la información mínima obligatoria para un elemento de estas características. Un ejemplo es la ausencia de los datos fiscales y postales de la empresa fabricante original.

Las autoridades advierten de que recurrir a artículos no homologados en un episodio de atragantamiento supone un riesgo inasumible para el paciente. En este tipo de accidentes cada segundo resulta vital, por lo que emplear un sistema cuya eficacia y seguridad no han sido probadas científicamente puede retrasar la aplicación de maniobras de reanimación convencionales, agravando fatalmente las consecuencias de la obstrucción respiratoria.

Pese a que hasta el momento no se tiene constancia de que se hayan producido incidentes adversos asociados al empleo de esta marca concreta, la recomendación oficial es tajante. La Aemps insta a todos los particulares que hayan adquirido uno de estos artículos a abstenerse de utilizarlo en cualquier circunstancia y a devolverlo inmediatamente a la persona o plataforma que se lo suministró.