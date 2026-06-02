La ciencia cambia el enfoque del envejecimiento y lo centra en el 'healthspan'

La investigación en el campo de la medicina ha provocado que la salud de las personas haya ido evolucionando y cada vez los seres humanos sean más longevos. Sin embargo, el debate sobre el envejecimiento ha empezado a cambiar. La pregunta ya no es solo cuánto se vive, sino en qué condiciones se llega a esos años.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad en España, la esperanza de vida alcanza ya los 83,9 años, pero los años de vida saludable se sitúan en 80. Esta diferencia, aunque aparentemente pequeña, refleja una realidad que interesa cada vez más a expertos en salud preventiva: vivir más tiempo no siempre significa vivir mejor.

Ese es precisamente el concepto que está ganando peso en la bioingeniería: el healthspan, o la cantidad de años que una persona mantiene una buena salud física, cognitiva y funcional antes de que aparezcan limitaciones asociadas al envejecimiento. Durante años, la longevidad se vinculó casi exclusivamente a avances médicos y tratamientos capaces de alargar la vida. Ahora, el foco empieza a desplazarse hacia la prevención y hacia todos aquellos factores cotidianos que influyen silenciosamente en cómo envejece el organismo.

La calidad del descanso, la inflamación crónica de bajo grado, el estrés oxidativo o el entorno respiratorio forman parte de esa conversación. También el exposoma, un término que hace referencia al conjunto de factores ambientales y personales que afectan al cuerpo a lo largo de la vida: desde la contaminación hasta el sueño, la alimentación o la calidad del aire en interiores.

En este nuevo paradigma, se están empezando a desarrollar tecnologías orientadas precisamente a ampliar esos años de vida saludable. Es el caso de Biow, una tecnología desarrollada en España y especializada en bienestar preventivo a través de la modulación del exposoma personal. Su tecnología trabaja sobre el entorno del descanso, creando un entorno optimizado que busca favorecer la regeneración celular nocturna y reducir el impacto del estrés oxidativo.

El interés por este tipo de soluciones responde a una tendencia cada vez más clara: el envejecimiento ya no se entiende únicamente como una cuestión cronológica, sino biológica. Hoy se sabe que factores como la eficiencia mitocondrial (la capacidad de las células para producir energía) o el deterioro celular acumulado influyen directamente en la vitalidad, el descanso, la recuperación física y la aparición de enfermedades relacionadas con la edad.

La llamada "longevidad funcional" busca precisamente retrasar ese deterioro y conservar durante más tiempo capacidades esenciales del organismo. No se trata de perseguir una vida infinita, sino de mantener energía, autonomía y bienestar el máximo tiempo posible.