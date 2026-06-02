Nuevos datos de ASCO 2026 respaldan la eficacia de la terapia con radioligandos en cáncer de próstata metastásico

Los últimos datos presentados por Novartis en la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO 2026) respaldan el uso de la terapia con radioligandos desde el diagnóstico en pacientes con cáncer de próstata metastásico con PSMA positivo.

Los resultados del estudio PSMAddition muestran que Lu-PSMA-617 en combinación con el tratamiento estándar mejora de forma consistente la supervivencia libre de progresión radiográfica en pacientes con cáncer de próstata metastásico sensible al tratamiento hormonal con expresión positiva de PSMA. Además, los objetivos secundarios, como la progresión del PSA y el tiempo hasta la enfermedad resistente a la castración, confirmaron la eficacia del tratamiento.

El análisis por subgrupos mostró que el radiofármaco mejora la supervivencia libre de progresión radiográfica de manera similar tanto en pacientes con alta como baja carga tumoral y en distintas presentaciones de la enfermedad. El tratamiento redujo un 28% el riesgo de progresión radiográfica o muerte y los objetivos secundarios también fueron consistentes.

"El cáncer de próstata metastásico sensible al tratamiento hormonal es una enfermedad heterogénea, en la que la carga tumoral y la forma de presentación de la enfermedad suelen determinar la agresividad con la que progresará el cáncer del paciente", ha afirmado Fred Saad, profesor y presidente del Departamento de Cirugía de la Universidad de Montreal. "Los resultados consistentes observados con este tratamiento en los principales subgrupos, independientemente de la forma de presentación inicial o de la carga tumoral, refuerzan su potencial para convertirse en un pilar fundamental del tratamiento temprano en una amplia gama de pacientes".

Novartis también ha presentado datos prometedores del estudio de Fase I AcTION de su terapia con radioligandos basada en actinio 225Ac-PSMA-617. Los datos mostraron una prometedora actividad antitumoral temprana, con reducciones del PSA y respuestas radiográficas, así como un perfil de seguridad manejable.

"Novartis contribuyó a redefinir el tratamiento del cáncer de próstata metastásico con este radiofármaco, y seguimos elevando el listón", ha afirmado Mark Rutstein, director global de Desarrollo Oncológico de Novartis. "Nuestro programa basado en actinio representa la próxima frontera de la terapia con radioligandos y, con dos estudios de fase III en marcha, estamos trabajando para ampliar el potencial de las TRL a un mayor número de pacientes".