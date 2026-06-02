Los síntomas ocultos del reflujo que estás pasando por alto

La Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE) se ha consolidado como una de las patologías digestivas más frecuentes del mundo occidental. Afecta a entre el 10% y el 20% de la población. A pesar de su alta prevalencia, los médicos advierten que sigue siendo una condición fuertemente infradiagnosticada debido a la variedad de sus síntomas.

Cierto grado de reflujo después de comer se considera fisiológico, asintomático y de corta duración, pero el problema surge cuando el reflujo se vuelve patológico. Esto ocurre cuando los episodios aparecen dos o más veces por semana, dañan la mucosa y se manifiestan con frecuencia durante la noche.

Síntomas ocultos: más allá de la acidez

La pirosis (ardor en el estómago o pecho) y la regurgitación son los signos clásicos. Sin embargo, prestigiosas instituciones como Harvard Health Publishing y la Mayo Clinic alertan sobre otras señales atípicas que suelen pasar desapercibidas como el dolor en el pecho, exceso de saliva, problemas respiratorios y, por supuesto, el malestar gástrico.

El estilo de vida actual es el principal detonante de esta afección. Los excesos alimentarios multiplican los casos de ERGE de forma alarmante. Así, la obesidad y el sobrepeso, el consumo de tabaco o alcohol, o alimentos como los fritos o procesados pueden ayudar a la aparición de la acidez o a que esta se vuelva más aguda.

Ignorar estos síntomas eleva el riesgo de sufrir lesiones graves en el esófago. Las complicaciones incluyen estenosis esofágica, laringitis crónica y el esófago de Barrett, una condición premaligna que requiere un seguimiento estricto.

Opciones de tratamiento

El abordaje médico se realiza de forma escalonada según la gravedad de cada paciente. Todo empieza por cambiar el estilo de vida, pero en los casos más agudos los fármacos y hasta la cirugía pueden estar indicados. En materia de prevención y tratamiento también debemos contar con la suplementación de precisión. Gastroplus de MundoNatural es uno de los suplementos más recomendados por los especialistas. A base de Aloe vera, Calcio y Vitamina C, ayuda al normal funcionamiento de las enzimas digestivas. Además, el Aloe es una de las plantas más utilizadas para el cuidado de las funciones digestivas. Favorece la digestión, fortalece y ayuda a reparar la mucosa gastrointestinal, con gran efecto reparador a nivel de mucosas, depurativo y sobre todo tiene un bajo nivel de toxicidad.

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