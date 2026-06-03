Alerta por las 46 nuevas drogas que asoman en el mercado negro

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha presentado su Memoria de Actividades correspondiente al año 2025, un ejercicio que consolida la posición de liderazgo nacional en el ámbito de la investigación médica y farmacológica. Durante este periodo, se autorizaron un total de 962 ensayos clínicos de fármacos de uso humano y 31 destinados al sector veterinario.

Según los datos publicados, a lo largo de 2025 se detectaron 46 nuevas sustancias psicoactivas. Este hallazgo es el resultado de los 5.081 análisis cuantitativos realizados por el Laboratorio de Estupefacientes, estrechamente vinculados a la persecución del tráfico ilícito. El incremento en esta actividad se explica, en gran medida, por el aumento de incautaciones de prendas impregnadas con cocaína y otros alijos incautados por las fuerzas de seguridad.

La institución subraya que la detección de estos compuestos emergentes no significa que su consumo esté generalizado entre la población, sino que demuestra la eficacia del Sistema Español de Alerta Temprana. Esta red de vigilancia resulta vital para identificar drogas sintéticas que asoman en el mercado negro, anticipar posibles riesgos para la sociedad y facilitar que las autoridades actualicen rápidamente sus medidas de control sanitario y policial.

En cuanto a las aprobaciones estándar, la Aemps dio luz verde a 1.354 medicamentos de uso humano, lo que representa un incremento del 8 % respecto a 2024, y gestionó cerca de 41.000 variaciones. Resulta destacable el esfuerzo organizativo realizado en la tramitación de medicamentos en situaciones especiales. Se evaluaron más de 100.000 solicitudes de este tipo, resolviendo favorablemente el 98 % de las mismas.

Otro de los grandes hitos reflejados en la memoria es el avance en la lucha contra la resistencia a los antibióticos, uno de los mayores y más silenciosos desafíos para la salud pública mundial. Desde 2014, el consumo de estos tratamientos ha descendido un 13,8 % en salud humana y un espectacular 60,1 % en sanidad animal, cumpliendo así con las directrices del plan nacional destinado a preservar la eficacia terapéutica de estos fármacos esenciales frente al aumento de las bacterias multirresistentes.

El control sobre los productos de consumo diario también ha formado parte de la agenda prioritaria de la agencia. Durante el último año se ejecutaron 1.957 controles de mercado en el sector cosmético. Las medidas restrictivas dictadas por motivos de protección de la salud cayeron un 72 %, un dato muy positivo que refleja el elevado nivel de cumplimiento normativo por parte de la industria. Asimismo, se intensificó la vigilancia sobre las tintas de tatuaje y el maquillaje permanente, duplicándose las autorizaciones de tintas de colores distintos al negro bajo estrictos estándares de seguridad cutánea europea.