¿Hay realmente 101 muertos por calor en mayo? Así funciona el sistema de Mónica García

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este miércoles que mayo cerró con 101 muertes asociadas al calor, la cifra más alta para este mes desde que existen registros comparables. El dato le ha servido para lanzar un mensaje alarmista sobre los efectos del cambio climático, advertir de que el calor llega cada vez antes y reclamar nuevas medidas de adaptación en ámbitos tan diversos como la vivienda, el trabajo o los colegios.

Sin embargo, la cifra de los 101 fallecidos tiene una importante letra pequeña que apenas suele explicarse cuando aparece en titulares: no se trata de 101 personas identificadas una a una como víctimas del calor ni de 101 certificados de defunción en los que un médico haya determinado que la causa de la muerte fueron las altas temperaturas.

El número procede del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), una herramienta estadística gestionada por el Instituto de Salud Carlos III que compara las muertes de hace un año con las de ahora en un periodo determinado.

¿Qué es exactamente MoMo?

El sistema funciona comparando las defunciones registradas cada dí­a con las que serían esperables según los patrones históricos de mortalidad. Si en un periodo concreto fallecen más personas de las previstas y coincide con temperaturas elevadas, el modelo calcula cuántas de esas muertes podrían estar asociadas al exceso de calor.

En otras palabras, MoMo no cuenta víctimas concretas del calor. Lo que hace es estimar un exceso de mortalidad y atribuir estadísticamente una parte de ese exceso a las temperaturas.

La diferencia puede parecer técnica, pero es importante. Cuando Sanidad habla de 101 muertes asociadas al calor no está afirmando que existan 101 casos individualizados y confirmados médicamente, sino que un modelo estadístico estima que durante ese episodio se produjeron aproximadamente 101 fallecimientos más de los que habrían sido esperables en condiciones normales.

Una herramienta útil, pero no infalible

Eso no significa que el sistema sea inútil ni que las cifras carezcan de valor. De hecho, MoMo es una herramienta ampliamente utilizada por epidemiólogos y autoridades sanitarias para detectar fenómenos que provocan aumentos de mortalidad, como ocurrió durante la pandemia de covid.

Pero el propio método tiene limitaciones. Se basa en modelos matemáticos y correlaciones estadísticas, no en diagnósticos individuales. Por ello, los resultados siempre incorporan cierto grado de incertidumbre y pueden variar en función de la metodología utilizada.

Además, los especialistas recuerdan que el exceso de mortalidad no implica necesariamente que todas esas personas hayan muerto exclusivamente por el calor. En muchos casos se trata de personas de edad avanzada o con patologías previas cuyo fallecimiento puede haberse visto adelantado o acelerado por las condiciones ambientales. De hecho, en este caso, las víctimas son principalmente mujeres mayores del País Vasco, Asturias y Galicia, según ha señalado el responsable de Salud y Cambio Climático del Ministerio, Héctor Tejero.

Del calor a la política

Según la Aemet, este mes de mayo se han registrado temperaturas entre 10 y 15 grados por encima de lo normal. Con eso y la estadística MoMo, Mónica García sostiene que "ya no es únicamente que haga más calor", sino que "cada vez llega antes", y aprovecha para vincular el episodio con cuestiones como la desigualdad social, la adaptación de los centros educativos o las condiciones laborales.

Así, el verano meteorológico es hoy casi seis semanas más largo que en los años 80, lo cual "significa que una generación entera de españoles está viviendo un clima sustancialmente distinto al que conoció durante su infancia", ha señalado.

Sin embargo, los episodios de calor intenso en primavera no son una novedad de 2025. España ha registrado históricamente irrupciones cálidas tempranas, aunque los expertos coinciden en que las temperaturas medias han aumentado en las últimas décadas y que estos fenómenos son hoy más frecuentes.

Por eso, cuando se afirma que "el calor ha matado a 101 personas", conviene recordar que la cifra no procede de una investigación médica caso por caso, sino de una estimación estadística elaborada a partir de modelos epidemiológicos. Una diferencia fundamental que rara vez aparece en los titulares, pero que ayuda a entender mejor qué dicen realmente los datos y qué parte corresponde al relato político que se construye sobre ellos.