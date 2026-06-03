La Academia de Ciencias de EEUU readmite el estudio de Barbacid sobre el cáncer de páncreas

La revista PNAS, de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, ha vuelto a publicar el artículo de un grupo de investigadores liderado por Mariano Barbacid, sobre avances en ratones para combatir el cáncer de páncreas, uno de los más agresivos, que previamente había sido retirado al detectar "un relevante" conflicto de intereses no declarado.

La academia comunicó el pasado 27 de abril que retiraba el artículo al comprobar que no se habían revelado en el momento de su envío, como exige la revista, todos los datos relativos a posibles incompatibilidades.

El problema residía en que el artículo omitía que Mariano Barbacid y dos de las coautoras del trabajo, Vasiliki Liaki y Carmen Guerra, tenían intereses financieros en Vega Oncotargets, una empresa creada para desarrollar terapias contra este tipo de cáncer.

El escrito original sí que aportaba información sobre alguno de los conflictos de intereses de miembros del equipo de investigación, pero la nueva versión contiene, entre los nuevos, la participación en Vega Oncotargets. Indica, concretamente, que Barbacid, Liaki y Guerra son cofundadores de esa empresa y precisa que Guerra tiene el 5,15 % del total de acciones y Liaki el 1,43 %.

En el caso de Barbacid, la declaración de intereses agrega que era propietario de 750 acciones, lo que representaba el 9,77 % del total, pero que ya no las tiene.

Terapia

El trabajo, publicado en diciembre de 2025, describía una estrategia terapéutica en modelos animales y fue presentada públicamente semanas después. El trabajo describía una "triple terapia" dirigida contra la proteína KRAS que logró la remisión completa del cáncer de páncreas en 45 ratones, sin efectos secundarios significativos según los datos presentados.

La retractación de PNAS no cuestiona de forma explícita los datos experimentales recogidos en el estudio. Tras este suceso, el investigador anunció que renunciaba a las participaciones que tenía en Vega Oncotargets. También se desvinculó de las patentes solicitadas por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), al que pertenece el investigador.

Nueva versión

Ahora, PNAS publica en su web tanto la nueva versión del estudio como una llamada al texto retractado, que también puede consultarse.

Cuando se conoció esta retractación, el CNIO señaló que estaba estudiando el caso en el marco de su código de buenas prácticas, que, entre otros, menciona que todos los investigadores deberán comunicar y justificar sus conflictos de intereses reales o potenciales.

Estos pueden ser de carácter legal, ético, moral, económico, personal, académico o de otra naturaleza; deberán divulgarse con anterioridad o en el momento de presentación de una publicación.