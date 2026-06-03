Ni cremas ni suplementos: el verdadero secreto del doctor Ruiz para no envejecer

El dermatólogo y director de Clínica Dermatológica Internacional, Ricardo Ruiz Rodríguez, ha publicado el libro Larga vida a tu piel, una obra en la que reivindica hábitos diarios saludables como dormir mejor, moverse más, alimentarse con criterio y cuidar los vínculos humanos. Todo ello se presenta como una alternativa directa frente a la creciente medicalización del envejecimiento que impera en la sociedad actual, donde a menudo se buscan soluciones rápidas y artificiales.

"Podemos malgastar años persiguiendo el último suplemento o seguir hábitos sencillos y repetibles que mejoran la salud real de tu piel", ha afirmado el doctor Ruiz. En este sentido, el especialista ha resaltado que el objetivo principal de estos cuidados no radica en una mera cuestión estética. Según sus palabras, "no se trata solo de mantener nuestra piel joven, sino de continuar llenos de vida y con buen aspecto para la edad que tenemos".

Entre los aspectos más llamativos que aborda, recuerda que el aislamiento social y la soledad pueden resultar tan perjudiciales para la salud general del individuo como fumar quince cigarrillos al día. Asimismo, el autor reivindica la lectura y la actividad intelectual como una forma de gimnasia cognitiva, la cual considera estrictamente necesaria para mantener una mente activa y compleja, del mismo modo que el ejercicio físico continuado protege el cuerpo.

Desde su perspectiva médica, subraya que la piel no es únicamente una cuestión de belleza superficial, sino un órgano vivo que refleja con extraordinaria precisión cómo se envejece por dentro y cuál es el estado real de nuestro organismo.

En sus páginas, Larga vida a tu piel explora a fondo el impacto del exposoma, un concepto médico que hace referencia a la suma de factores ambientales y hábitos cotidianos que influyen de manera determinante en la salud. Entre estos elementos destacan la exposición solar, la contaminación atmosférica, el estrés crónico, la alimentación, la calidad del sueño o la práctica de ejercicio, así como el papel decisivo que juega la epigenética en el envejecimiento humano.

"La gran novedad en el ámbito científico es que el envejecimiento de la piel hoy se entiende como un proceso modificable", ha subrayado Ruiz para explicar de forma divulgativa que los hábitos sostenidos y el entorno de cada persona tienen una influencia real y medible en cómo se envejece a lo largo de los años.

De este modo, el dermatólogo propone un cambio de paradigma en el que se deje de entender la piel como un simple producto comercial o una superficie estética. Su propuesta invita a la sociedad a comenzar a verla como un órgano íntimamente conectado con la salud física, emocional y social de las personas, alejado de los dictados más frívolos.