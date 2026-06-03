Ni insomnio ni fatiga crónica: los bulos sobre el cortisol que no debes creer

El cortisol es una hormona esteroidea esencial producida por las glándulas suprarrenales. Lejos de ser un enemigo al que eliminar, actúa en casi todos los órganos para regular funciones vitales como el metabolismo de la glucosa, la presión arterial, el sistema inmunitario y los ciclos de sueño. El problema real no son sus picos fisiológicos naturales, sino la elevación crónica provocada por la falta de descanso, el sedentarismo y la sobreestimulación diaria. Es decir, una segregación continuada en el tiempo que inunda el organismo de esta hormona.

La demonización de esta hormona en las redes sociales, en las que todo parece culpa de la excesiva segregación de cortisol, exige que se aclaren algunos conceptos y afirmaciones que se leen a diario.

Una de las más repetidas tiene que ver con los despertares precoces. No siempre que te despiertas a mitad de la noche, como se asegura en muchas entradas en las redes sociales, se debe a una desregulación del cortisol.

Lo cierto es que el insomnio intermitente es un problema de salud multifactorial. Aunque el cortisol sigue un ritmo circadiano (alcanza su punto más alto por la mañana para ayudarnos a despertar), los despertares nocturnos suelen estar causados por el consumo de cafeína o alcohol por la tarde, apnea del sueño, ruidos ambientales, cenas pesadas o picos de ansiedad generalizada.

Tampoco es una certeza que la fatiga diaria se deba a tener el cortisol bajo. De nuevo, la interpretación de los síntomas debe ser un poco más poliédrica. Estar constantemente cansado puede deberse a múltiples factores biológicos reales: desde anemia o hipotiroidismo, hasta un déficit crónico de sueño profundo, deficiencias vitamínicas o depresión. El cortisol patológicamente bajo se debe a enfermedades endocrinas graves como la enfermedad de Addison, no al estrés cotidiano.

Cualquier cambio estético temporal en el rostro se atribuye hoy en día a esta hormona, y lo cierto es que la retención de líquidos o la inflamación facial en el día a día suelen ser consecuencias lógicas de una dieta alta en sodio, consumo reciente de alcohol, falta de descanso o deshidratación. El estrés diario sí empeora la piel debido a que libera histaminas y aumenta la producción de sebo, pero no genera la alteración física radical que solo ocurre bajo tratamientos médicos prolongados con corticoides orales o por tumores suprarrenales.

Y que tampoco te engañen: no se pueden medir los niveles de cortisol con un test casero, como aseguran muchos *influencers* que promocionan kits de laboratorio de uso doméstico. Lo cierto es que los niveles de cortisol en el cuerpo son extremadamente volátiles y fluctúan minuto a minuto ante cualquier estímulo menor.

Lo que sí es una certeza es que ante síntomas de estrés, tras el diagnóstico médico de una inflamación de bajo grado o tras una analítica médica y fiable, sí que se puede actuar sobre el exceso y la prolongada segregación de cortisol. Por supuesto, una dieta más cruda, incluir actividad física y la suplementación son el mejor y más eficiente tridente para recuperar el equilibrio hormonal.

En cuanto a la suplementación, un producto efectivo es aquel que incluye y combina nutrientes como la ashwagandha, el magnesio, la rhodiola, el zinc y las vitaminas del complejo B, como lo hace Calm-Plus Cort de Mundo Natural.

Desde parafarmaciamundonatural.es, sus profesionales de la salud nos pueden orientar y recomendar, además, distintas dietas como la paleolítica o la cetogénica, mucho más respetuosas con nuestro organismo y capaces de trabajar en pos del equilibrio físico y mental.