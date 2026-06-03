Un software español de IA logra predecir la sepsis 24 horas antes

Un software español basado en inteligencia artificial (IA) permite anticipar hasta 24 horas el riesgo de sepsis y shock séptico en pacientes hospitalarios, una capacidad clave para que los profesionales sanitarios puedan intervenir antes de que se produzca un deterioro clínico grave.

La herramienta, denominada 'BIAlert Sepsis', ha sido desarrollada por el Instituto de Ingeniería del Conocimiento y ahora será impulsada en hospitales de España y Portugal mediante un acuerdo estratégico con bioMérieux, según informó esta compañía.

La sepsis es una emergencia médica causada por una infección bacteriana, vírica o fúngica que puede evolucionar rápidamente hacia fallo orgánico y shock séptico. En España se asocia a cerca de 20.000 fallecimientos al año y mantiene una mortalidad hospitalaria elevada, estimada entre el 32% y el 50%, según distintos estudios citados por ambas entidades. Por ello, adelantar la detección del riesgo "resulta determinante para iniciar antes el tratamiento, reducir complicaciones y mejorar el pronóstico de los pacientes", según la empresa.

'BIAlert Sepsis' analiza de forma continua información clínica procedente de la historia médica del paciente y lanza alertas automáticas al equipo asistencial cuando identifica riesgo de evolución hacia sepsis o shock séptico. La solución ya está implantada desde 2018 en el Hospital Universitario Son Llàtzer de Palma de Mallorca y funciona también en los servicios de Urgencias del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, desde el verano de 2024, y en los del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, desde marzo de 2025.

El acuerdo entre el Instituto de Ingeniería del Conocimiento y bioMérieux busca "acelerar la llegada de esta tecnología a más centros hospitalarios". La alianza contempla la distribución exclusiva de la solución en hospitales de Andalucía, Castilla-La Mancha y Portugal, con el objetivo de "reforzar los programas de detección precoz de sepsis y facilitar una respuesta clínica más rápida ante infecciones graves". El Instituto de Ingeniería del Conocimiento es un centro de I+D+i especializado en inteligencia artificial y big data, con 37 años de experiencia en análisis de datos. En el ámbito sanitario, desarrolla herramientas de IA que "transforman la información médica en conocimiento útil para apoyar la toma de decisiones, mejorar la gestión de los recursos y avanzar hacia una medicina más precisa y personalizada", indicó el propio instituto.

Una amenaza silenciosa

La importancia de esta herramienta radica en que la sepsis suele avanzar de forma silenciosa en sus primeras fases y puede hacerse evidente cuando el paciente ya ha iniciado un proceso de deterioro severo. Frente a los sistemas tradicionales de alerta clínica, que presentan limitaciones por el elevado volumen de falsos positivos y negativos, 'BIAlert Sepsis' incorpora una capa predictiva capaz de anticipar el riesgo antes de que el cuadro sea clínicamente evidente.

La herramienta analiza entre 70 y más de 200 variables clínicas por paciente, entre ellas constantes vitales, datos analíticos e información de la historia clínica electrónica. Un estudio publicado en Journal of Clinical Medicine, realizado sobre más de 218.000 episodios hospitalarios en el Hospital Universitario Son Llàtzer, concluyó que el modelo mejora significativamente la detección precoz, alcanza una sensibilidad del 93% y reduce cerca de un 40% las falsas alertas clínicas frente a los sistemas habituales.

La CEO del Instituto de Ingeniería del Conocimiento, Isabel Gómez, señaló que la colaboración con bioMérieux permitirá "acelerar la entrada de 'BIAlert Sepsis' en más hospitales", además de reforzar la confianza clínica de la herramienta y demostrar "el liderazgo del talento español a nivel internacional".

Por su parte, el vicepresidente de bioMérieux Iberia, Pedro Di Rocco, destacó que el acuerdo permite integrar "inteligencia artificial predictiva" en el enfoque diagnóstico de la sepsis. A su juicio, combinar innovación tecnológica y experiencia clínica puede ayudar a los profesionales sanitarios a actuar antes. "Anticiparse resulta clave para mejorar el pronóstico y salvar vidas", afirmó.

Guiar el tratamiento

La alianza combina la capacidad predictiva de 'BIAlert Sepsis' con las soluciones diagnósticas de bioMérieux, orientadas a identificar el microorganismo responsable de la infección y guiar el tratamiento antimicrobiano. Según las entidades, esta integración "permite avanzar hacia un abordaje más preciso y personalizado de los procesos infecciosos, al unir detección temprana, diagnóstico microbiológico y apoyo a la toma de decisiones clínicas".

Actualmente, cerca de 170 hospitales españoles cuentan con programas de código sepsis para facilitar la detección precoz de esta emergencia médica. En Portugal, las alertas prehospitalarias vinculadas a sospecha de sepsis aumentaron en los últimos años dentro de la estrategia Via Verde Sépsis. 'BIAlert Sepsis' obtuvo en 2024 el marcado CE como dispositivo sanitario, concluyeron las entidades firmantes del convenio.

Líder mundial en diagnóstico in vitro desde 1963, bioMérieux está presente en 46 países y presta servicio a más de 160 a través de una amplia red de distribuidores, según la compañía, que desarrolla soluciones diagnósticas y herramientas de apoyo a la decisión clínica orientadas a mejorar la detección y manejo de enfermedades infecciosas. Referente en microbiología, especializada en inmunoensayos y pionera en el enfoque molecular sindrómico, está "comprometida a nivel global con los principales retos de salud pública como las infecciones respiratorias, la sepsis y la resistencia antimicrobiana", precisaron fuentes de bioMérieux.