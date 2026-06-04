B. Braun, reconocida como el fabricante con mejor reputación enfermera en España

La empresa B. Braun ha sido distinguida como el fabricante de productos sanitarios y medicamentos de prescripción enfermera con mejor reputación en España por noveno año consecutivo, según los Premios Nacionales de Reputación Enfermera 2025, organizados por el Consejo General de Enfermería y Merco Salud.

El Monitor de Reputación Enfermera evalúa a los principales fabricantes del sector sanitario según criterios como la calidad, la innovación tecnológica, el servicio al cliente y el compromiso con la mejora continua de la práctica clínica. Para la elaboración de esta clasificación, Merco ha consultado a 2.261 profesionales de la enfermería, 649 gestores enfermeros y 572 gerentes y directivos de hospitales.

B. Braun impulsa iniciativas para reivindicar el papel esencial de la enfermería en el cuidado de los pacientes, fomentar la formación continua y promover una atención humanizada. En palabras de Christoph Müller, consejero delegado de B. Braun España: "La innovación cobra sentido cuando facilita el trabajo de quienes están en primera línea del cuidado y contribuye a mejorar la atención de los pacientes. Este reconocimiento es fruto del compromiso de todo nuestro equipo y nos motiva a seguir escuchando a los profesionales sanitarios y desarrollando soluciones que realmente marquen la diferencia en su labor diaria".

El acto de entrega de los galardones tuvo lugar este miércoles en la sede del Consejo General de Enfermería, reafirmando la importancia de la colaboración entre la industria sanitaria y los profesionales de enfermería para fortalecer la calidad del cuidado en todo el país.