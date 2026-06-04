El sorprendente hábito en la ducha que frena la caída del pelo en mujeres según los expertos

La alopecia en mujeres se diferencia de la masculina principalmente en su patrón de caída, causas y evolución. Mientras los hombres sufren una pérdida localizada (entradas o coronilla), las mujeres experimentan un afinamiento difuso en la parte superior de la cabeza, manteniendo intacta la línea frontal.

La alopecia afecta a un 40-50% de las mujeres y sus causas principales son los factores genéticos y los desequilibrios hormonales, aunque los expertos aseguran que la alopecia puede frenarse mediante tratamientos médicos y buenos hábitos.

Hábitos que pasan por lavarse el cabello a diario y, al hacerlo, usar agua fría para estimular la circulación. Además, los expertos recomiendan usar un champú suave, libre de sulfatos y parabenos, y que se adapte al tipo de pelo de cada uno.

Los champús naturales son la mejor opción para respetar el pH del cuero cabelludo al tiempo que lo limpian y purifican sin dejar rastros químicos. El champú Anticaída de Mediterraneus combina las propiedades hidratantes del bambú con la ortiga, que aumenta el flujo de sangre al cuero cabelludo y oxigena los folículos capilares.

Dejar que el pelo se seque al aire para que no sufra al aplicarle el calor del secador u optar por peinados no demasiado tirantes son otros de los hábitos que evitarán que se intensifique la pérdida de cabello.

Cuida el pelo desde el interior

Mantener una dieta equilibrada es fundamental para nutrir el folículo piloso. Por ejemplo, las proteínas son la base de la estructura capilar, el hierro transporta oxígeno hasta esta parte y el zinc ayuda a su crecimiento y reparación. Busca también alimentos que contengan las vitaminas del grupo B y no huyas de los ácidos grasos, que son esenciales para la integridad del cuero cabelludo.

Zinc, vitaminas del grupo B, selenio o biotina son los componentes principales de uno de los pocos suplementos que incluyen los nutrientes esenciales para mantener la salud de nuestro cabello, Enervital Capilar de MundoNatural.

Enervital Capilar es único porque incluye Cynatine, una forma única de péptidos solubles bioactivos derivados de la lana procedente de una raza específica de oveja blanca.

La suplementación con este tipo de nutrientes puede ser uno de los hábitos más efectivos para prevenir o ralentizar la caída del cabello tanto en mujeres como en hombres. Para más información o para conocer más bondades de los productos de MundoNatural, podemos consultar la web parafarmaciamundonatural.es.